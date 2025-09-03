限制級
中國閱兵艦載雷射武器亮相 官方代號「LY-1」
中共今日於閱兵儀式亮相代號「LY-1」艦載雷射武器。（圖取自美聯社直播）
羅添斌／核稿編輯
〔記者吳哲宇／綜合報導〕中國今日於天安門舉行解放軍閱兵儀式，過程中亮相許多新型裝備。其中，在艦載武器方隊部分，共軍亮相一款代號「LY-1」的新型艦載雷射武器、一款火控雷達，以及兩款紅旗系列飛彈。
根據中國官方畫面，該方隊有釋出型號的為「LY-1」艦載雷射武器及「HHQ-9C」海紅旗-9防空飛彈。另外兩款裝備，官方均未帶到清晰型號。不過，另一款紅旗飛彈則疑似為「海紅旗-16C」防空飛彈，曾於閱兵彩排時被目擊。
根據官方解說，該4型受閱裝備構成遠近銜接、立體對空防禦體系。其中，艦載雷射武器，具有精準毀傷，持續打擊的能力。
對此，國防院曾分析，中共經過20年測試改良，似乎已克服用電量、體積和電力儲存問題，曾被安裝在055型驅逐艦防空甲板。
圖為代號「HHQ-9C」海紅旗-9防空飛彈。（圖取自美聯社直播）
熱門賽事、球星動態不漏接