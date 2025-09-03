自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

中國閱兵艦載雷射武器亮相 官方代號「LY-1」

2025/09/03 11:14

中共今日於閱兵儀式亮相代號「LY-1」艦載雷射武器。（圖取自美聯社直播）中共今日於閱兵儀式亮相代號「LY-1」艦載雷射武器。（圖取自美聯社直播）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中國今日於天安門舉行解放軍閱兵儀式，過程中亮相許多新型裝備。其中，在艦載武器方隊部分，共軍亮相一款代號「LY-1」的新型艦載雷射武器、一款火控雷達，以及兩款紅旗系列飛彈。

根據中國官方畫面，該方隊有釋出型號的為「LY-1」艦載雷射武器及「HHQ-9C」海紅旗-9防空飛彈。另外兩款裝備，官方均未帶到清晰型號。不過，另一款紅旗飛彈則疑似為「海紅旗-16C」防空飛彈，曾於閱兵彩排時被目擊。

根據官方解說，該4型受閱裝備構成遠近銜接、立體對空防禦體系。其中，艦載雷射武器，具有精準毀傷，持續打擊的能力。

對此，國防院曾分析，中共經過20年測試改良，似乎已克服用電量、體積和電力儲存問題，曾被安裝在055型驅逐艦防空甲板。

圖為代號「HHQ-9C」海紅旗-9防空飛彈。（圖取自美聯社直播）圖為代號「HHQ-9C」海紅旗-9防空飛彈。（圖取自美聯社直播）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中