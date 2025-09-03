自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

殲-35A首現身！中國93閱兵 匿蹤戰機領銜衝場

2025/09/03 11:19

中共官媒報導，殲-35A首度在解放軍戰鬥機梯隊中亮相。（圖擷自央視直播畫面）中共官媒報導，殲-35A首度在解放軍戰鬥機梯隊中亮相。（圖擷自央視直播畫面）

黃邦平／核稿編輯

中共官媒報導，解放軍戰鬥機梯隊由殲-16D、殲-20、殲-20A、殲-20S、殲-35A組成。圖為殲-20。（圖擷自央視直播畫面）中共官媒報導，解放軍戰鬥機梯隊由殲-16D、殲-20、殲-20A、殲-20S、殲-35A組成。圖為殲-20。（圖擷自央視直播畫面）

〔即時新聞／綜合報導〕中國今（3）日在北京舉行大規模「中國人民抗日戰爭暨反法西斯暨抗日勝利80週年」閱兵，上午10時20分左右，由殲-35A領銜的戰鬥機梯隊飛過天安門廣場上空。

中共官媒報導，解放軍戰鬥機梯隊由殲-16D、殲-20、殲-20A、殲-20S、殲-35A組成。

殲-35A是中國自主研發的新型匿蹤戰鬥機，可執行制空作戰任務及對地、對海多種突擊任務，是解放軍匿蹤與反匿蹤作戰體系重要組成。

殲-20S同樣是中國自主研發的新型匿蹤多用途戰鬥機，具縱列式雙座座艙。殲-20S飛行員接受中共官媒採訪表示，殲-20S將重塑規則、徹底改變未來戰場。

此外，殲-20A是殲-20戰鬥機「升級版」；殲-16D則是中國自主研發的新型電戰機。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中