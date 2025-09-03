限制級
殲-35A首現身！中國93閱兵 匿蹤戰機領銜衝場
中共官媒報導，殲-35A首度在解放軍戰鬥機梯隊中亮相。（圖擷自央視直播畫面）
黃邦平／核稿編輯
中共官媒報導，解放軍戰鬥機梯隊由殲-16D、殲-20、殲-20A、殲-20S、殲-35A組成。圖為殲-20。（圖擷自央視直播畫面）
〔即時新聞／綜合報導〕中國今（3）日在北京舉行大規模「中國人民抗日戰爭暨反法西斯暨抗日勝利80週年」閱兵，上午10時20分左右，由殲-35A領銜的戰鬥機梯隊飛過天安門廣場上空。
中共官媒報導，解放軍戰鬥機梯隊由殲-16D、殲-20、殲-20A、殲-20S、殲-35A組成。
殲-35A是中國自主研發的新型匿蹤戰鬥機，可執行制空作戰任務及對地、對海多種突擊任務，是解放軍匿蹤與反匿蹤作戰體系重要組成。
殲-20S同樣是中國自主研發的新型匿蹤多用途戰鬥機，具縱列式雙座座艙。殲-20S飛行員接受中共官媒採訪表示，殲-20S將重塑規則、徹底改變未來戰場。
此外，殲-20A是殲-20戰鬥機「升級版」；殲-16D則是中國自主研發的新型電戰機。
