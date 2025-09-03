北京93閱兵鎖定美軍！「航艦殺手」、新洲際飛彈首度亮相

圖為東風-5C（DF-5C）洲際彈道飛彈。此為中國第一款洲際彈道飛彈的改良型號，是其核武庫的重要組成部分。（翻攝央視畫面）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據香港《南華早報》即時報導，中國今（3）日在北京舉行的二戰勝利80週年大閱兵，其真正的焦點並非觀禮台上的外國政要，而是地面上首次亮相的多款尖端武器。從旨在阻止美軍介入台海的「航艦殺手」，到能直擊美國本土的新型洲際彈道飛彈，整場閱兵儼然成為一場針對性極強的「對美武力展示」。

圖為有「關島殺手」之稱的東風-26D（DF-26D）反艦彈道飛彈方隊。其最新改良型號旨在強化獵殺美軍航母的能力。（翻攝央視畫面）

核威懾升級 東風-5C可載10枚核彈頭

圖為長劍-1000（CJ-1000）遠程極音速巡弋飛彈。據信其射程達數千公里，是解放軍遠程精準打擊的利器。（翻攝央視畫面）

在戰略武器方面，此次閱兵最令人矚目的，是首度公開亮相的東風-5C（DF-5C）洲際彈道飛彈。此為中國第一款洲際飛彈東風-5系列的最新改良型，據信其酬載能力大幅提升，可攜帶多達10枚「多目標重返大氣層載具」（MIRV）核彈頭，意味著一枚飛彈便可攻擊10個不同目標。

請繼續往下閱讀...

圖為被稱為「中國版海馬斯」的PHL-16多管火箭系統。其遠程打擊能力，被認為在未來台海衝突中將扮演關鍵角色。（翻攝央視畫面）

此外，新型的東風-61（DF-61）、東風-31BJ洲際彈道飛彈，以及巨浪-3（JL-3）潛射彈道飛彈也同步亮相，全面展示其核打擊能力的現代化。

圖為首度在閱兵中亮相的99B主力戰車。此為解放軍第三代戰車的最新改良型號，強化了其主動防禦系統。（翻攝央視畫面）

航母千里眼！「中國版鷹眼」預警機首登場

一些新型無人機首度亮相（美聯社）

在空中力量方面，專為中國「福建號」航空母艦打造的空警-600（KJ-600）艦載預警機，也迎來了首次公開亮相。這款外型酷似美軍E-2「鷹眼」預警機的機種，將為解放軍航母戰鬥群，提供超過1200公里的遠程空中預警與指揮能力。此外，最新的殲-20S雙座型戰機也參與了空中分列式，該型號據信可用於指揮無人作戰飛機，執行「忠誠僚機」任務。

武嚇台灣？「航艦殺手」與「中國海馬斯」齊發

針對台海與南海的威脅性武器也傾巢而出。其中，被稱為「中國版海馬斯」的PHL-16多管火箭系統再度亮相。同時，鷹擊系列與長劍-1000（CJ-1000）等多款高超音速反艦飛彈也首度登場，其中鷹擊-20被認為是一種新型的「航空母艦殺手」，旨在對大型水面艦艇進行精準打擊，其反介入意圖不言而喻；在傳統武力方面，解放軍也秀出了其第三代戰車的最新改良型號99B主力戰車。

川普看直播 隔空發文嗆聲

據報導，就在解放軍大秀肌肉的同時，正在美國觀看直播的總統川普則在社群平台發文，質疑習近平是否會提及美國在二戰中的貢獻，並極盡諷刺地寫道：「當你們合謀對抗美利堅合眾國時，請代我向普廷與金正恩致上最溫暖的問候。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法