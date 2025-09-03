自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

亮劍「多彈頭核武」！北京閱兵首曝東風-5C 可載10枚核彈頭

2025/09/03 11:23

中國秀DF-5C洲際飛彈，射程逾1.3萬公里。（圖：美聯社）中國秀DF-5C洲際飛彈，射程逾1.3萬公里。（圖：美聯社）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕 根據香港《南華早報》報導，中國3日在北京舉行的二戰勝利80週年大閱兵中，首度公開亮相了其東風-5C（DF-5C）洲際彈道飛彈。分析指出，此型飛彈據信可攜帶多達10枚分導式核彈頭，象徵解放軍的核威懾與核打擊能力，已獲得突破性的提升。

此次首度公開的東風-5C，是中國第一款洲際彈道飛彈，即採陸基發射井發射的東風-5系列的最新改良型號。東風-5系列是解放軍核武庫的骨幹之一，其基礎型號的射程便已超過1.3萬公里，足以覆蓋美國本土。

此次閱兵亮點之一，在於東風-5C據信具備搭載多達10枚「多目標重返大氣層載具」（MIRV）核彈頭的能力。這意味著，一枚東風-5C飛彈，便有能力對敵方的10個不同城市或軍事目標，發動毀滅性的核打擊，這將大幅提升解放軍火箭軍的核突防與飽和攻擊能力。

東風-5C的亮相，是解放軍此次大規模展示其核打擊能力現代化的一環。與其一同首度曝光的，還包括東風-61洲際彈道飛彈、巨浪-3潛射彈道飛彈，以及東風-31BJ公路機動洲際彈道飛彈。

