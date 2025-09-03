解放軍九三閱兵秀新式戰車 100式主戰車主打自動化、協同作戰

上月在九三閱兵預演被民眾捕捉到身影的新款中型戰車，今日在閱兵講解下揭開面紗，是為100式系列戰車。（擷自美聯社直播影片）

〔記者陳治程／綜合報導〕中國今（3）日舉行「抗戰結束爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念」活動，並由習近平在天安門廣場前致詞並主持大閱兵，隨後由各部隊穿越典禮台受閱。裝備載具方面，打頭陣的解放軍「陸上作戰隊」（閱兵編號LZ）各方隊率先登場，並展示了新一代的「99B式」主力戰車、100式戰車、支援戰車等重型主力儎台，向各界展示先進的軍事肌肉。

今日稍早於閱兵率先登場的解放軍「陸上作戰隊」，計有「地面突擊方隊」、「兩棲突擊方隊」、「空降突擊方隊」和「遠程火砲方隊」四單位，而地面突擊方隊就率先展出新一代的99B戰車，典禮解說指出，該戰車高度整合資訊情報，有效提升其聯合作戰、多重火力打擊等高強度作戰能力；接後的則是另款新型100式戰車和100型支援戰車，則以自動化（智能化）、協同作戰方面見長，為地面火力增益。

中國解放軍今（3）於九三大閱兵期間，展示新一代的99B式主力戰車。（擷自美聯社直播影片）

隨後進場的「兩棲突擊方隊」，則擺出八輪式兩棲突擊車、步兵戰車和輪式自走砲，為解放軍未來發動兩棲登陸作戰時，用以搶下灘頭堡的關鍵儎台；「空降突擊方隊」則出現多款裝有機砲、小口徑主砲的履帶式裝甲車，解說稱這些載具可由空中運輸，重裝機動支援，作為戰時快速反應、縱深打擊的空降主力。最後出場的「遠程火砲方隊」，則由現役的兩型PHL-191箱式火箭砲車押隊「秀肌肉」。

「兩棲突擊方隊」，則由八輪兩棲突擊車、步兵戰車和輪式自走砲，是解放軍未來發動兩棲登陸作戰搶佔灘頭堡的關鍵利器。（擷自美聯社直播影片）搭載雙聯裝「火龍-280」長程火箭彈的PHL-191輪式箱型火箭砲車。（擷自美聯社直播影片）。

值得一提的是，上述的100式系列戰車，上（8）月中在預演期間被民眾首次捕捉到時，一度被認為是尚未亮相的ZTZ-201中型戰車，且可能搭載相位陣列雷達、主動防禦系統（APS）等，其先進程度引發網上熱議。

日前送抵立法院的最新《中共軍力報告書》中裡，除大量描述解放軍海、空威脅外，也說明解放軍陸軍依「機動作戰、立體攻防」戰略要求，著眼部隊訓練實戰化、主戰裝備訊息化及師資人才專業化等任務，研改及列裝各型戰甲車、火砲、直升機及無人裝備等，加速建構裝備系統相容，以達成軍、兵種間戰場資訊共享，提升全軍聯合作戰戰力。

