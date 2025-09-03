中共閱兵「鷹擊」家族系列反艦飛彈亮相 四款裝備全為「高超音速」

圖為中共閱兵亮相的「鷹擊-15」反艦飛彈。（圖取自美聯社直播）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕共軍今日於天安門舉行閱兵儀式，展出多項新式裝備。其中，受閱的反艦飛彈方隊，由「鷹擊」系列反艦飛彈組成，共出現「鷹擊-15」（YJ-15）、「鷹擊-19」（YJ-19）、「鷹擊-17」（YJ-17）、「鷹擊-20」（YJ-20）組成，官方並稱上述裝備為高超音速飛彈，因此速度至少為5馬赫以上。

根據官方解說，該4型裝備可部署在艦載機、水面艦艇和潛艦等多種平台。

請繼續往下閱讀...

軍聞網站「The Warzone」先前報導，從外型來看「鷹擊-15」看起來是一種新型沖壓式噴射引擎設計，其佈局與現役的「鷹擊-12」大致相似。對此中國社群普遍猜測其為「鷹擊-12」的垂直發射版本。

圖為中共閱兵亮相的「鷹擊-17」反艦飛彈。（圖取自美聯社直播）

「鷹擊-17」的外型則似乎唯一款「乘波體」結構飛彈，其最大的特色是基於「錢學森彈道」的「助推－滑翔」構想，飛彈先助推至大氣層外的高空後落下，特殊的彈頭形狀在高速飛行下，可利用壓力激波產生連續升力，讓飛彈接續滑翔飛行，並在大氣層邊界的特定高度，以極高速度換取遠距射程。由於距離地表大約20至100公里的高度範圍內，大氣密度非常稀薄，飛彈機動改變路徑的滑翔速度可輕易地突破5馬赫。

圖為中共閱兵亮相的「鷹擊-19」反艦飛彈。（圖取自美聯社直播）

「鷹擊-19」下方則有明顯進氣道設計，配置與西方高超音速飛彈類似。

圖為中共閱兵亮相的「鷹擊-20」反艦飛彈。（圖取自美聯社直播）

至於「鷹擊-20」，報導說，外型則採用相對傳統的多段彈道設計，與「鷹擊-21」類似，「鷹擊-21」也有出現在本次閱兵中，可見兩型飛彈分別為海上及陸上兩種版本。根據相關資料，「鷹擊-20」可能用於潛艦垂直發射上。

Now that we see YJ-20 clearly and know its name, one is reminded of these again...



IYKYK https://t.co/xQdByvdUAy pic.twitter.com/Ene4uMgnz1 — Rick Joe （@RickJoe_PLA） August 17, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法