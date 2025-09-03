解放軍最新戰車曝光！99B強化「硬殺」防禦力 可攔截無人機

99B式戰車強化反無人機能力，彌補登陸弱點。（翻攝自央視畫面）

〔編譯陳成良／綜合報導〕3日於北京舉行的二戰勝利80週年大閱兵中，中國人民解放軍首度公開展示了其最新的ZTZ-99B主力戰車 （又稱99B式）。根據多家軍事媒體分析，此型戰車最大的改良，在於其砲塔上整合了一套全新的「硬殺」式主動防禦系統（Active Protection System, APS），使其具備攔截反坦克飛彈與攻擊無人機的能力，被外界稱為「無人機殺手」，其設計顯然是師法了俄烏戰爭的血腥教訓。

師法俄烏教訓 彌補裝甲罩門

在俄烏戰爭中，傳統主力戰車在面對如「標槍」飛彈的攻頂模式，以及盤旋在空中的自殺式無人機攻擊時，顯得極為脆弱，戰損慘重。解放軍的99B式戰車，顯然便是為了彌補此一裝甲部隊的致命罩門而生。其設計理念，旨在為戰車撐起一把能應對現代化、多維度威脅的防護傘，特別是在執行渡海登陸作戰，當裝甲部隊暴露在灘頭等開闊地形時，此一能力至關重要。

此次亮相的99B式戰車，與其前身99A最大的不同，便是在砲塔的四周，安裝了四具火控雷達，並在砲塔頂部兩側，各安裝了一具碗狀的主動防禦系統發射器。這套系統的運作模式，是先由雷達偵測來襲的威脅，如反戰車飛彈或低速無人機，在計算其彈道後，再由發射器射出攔截彈，在戰車外的一段距離將其直接摧毀，形成一個保護坦克的「金鐘罩」。

分析指出，99B式戰車的主動防禦系統，對於計畫發動兩棲登陸作戰的解放軍而言，具有高度的戰術價值。台灣近年大量採購「標槍」飛彈與各型攻擊無人機，正是為了在灘岸殲滅敵軍的裝甲部隊。99B式的出現，顯示解放軍正試圖透過提升其戰車的戰場生存能力，來確保其在未來潛在的攻台行動中，能鞏固灘頭陣地，並保有裝甲部隊的突擊能力。

