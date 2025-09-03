自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

網傳美公務船通過台灣海峽 國防部：純屬臆測

2025/09/03 12:29

中國九三大閱兵，美國不知名船隻現身台灣海峽。（Taiwan ADIZ提供）中國九三大閱兵，美國不知名船隻現身台灣海峽。（Taiwan ADIZ提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕今天是我國九三軍人節，也是對日抗戰勝利暨二次大戰終戰80週年紀念日，僅建政76年的中國政府為襲奪歷史話語權舉辦九三大閱兵。針對網傳1艘不知名的美國公務船悄悄通過台海，國防部今（3）日表示，相關情況純屬臆測，國軍運用多重聯合情監偵手段，可有效掌握台海周邊動態。

中國今天舉辦「中國人民抗日戰爭暨反法西斯暨抗日勝利80週年」閱兵，已有多國領導人與政要確認出席，台灣方面包括前國民黨主席洪秀柱、台大哲學系教授苑舉正、前海軍艦長呂禮詩等均應邀出席。

據社群專頁「TAIWAN ADIZ」說法，偵測到1艘不知名美國公務船，現身海峽附近，今日上午7點已抵達七美海峽中線附近海域，經緯度北緯23度327秒、東經118度230秒。

對此，國防部今天回應本報提問表示， 有關某社群專頁指出「美國政府船艦通過台灣海峽」乙情，純屬臆測。國防部強調，國軍運用多重聯合情監偵手段，可有效掌握台海周邊動態。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中