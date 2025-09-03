網傳美公務船通過台灣海峽 國防部：純屬臆測

中國九三大閱兵，美國不知名船隻現身台灣海峽。（Taiwan ADIZ提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕今天是我國九三軍人節，也是對日抗戰勝利暨二次大戰終戰80週年紀念日，僅建政76年的中國政府為襲奪歷史話語權舉辦九三大閱兵。針對網傳1艘不知名的美國公務船悄悄通過台海，國防部今（3）日表示，相關情況純屬臆測，國軍運用多重聯合情監偵手段，可有效掌握台海周邊動態。

中國今天舉辦「中國人民抗日戰爭暨反法西斯暨抗日勝利80週年」閱兵，已有多國領導人與政要確認出席，台灣方面包括前國民黨主席洪秀柱、台大哲學系教授苑舉正、前海軍艦長呂禮詩等均應邀出席。

據社群專頁「TAIWAN ADIZ」說法，偵測到1艘不知名美國公務船，現身海峽附近，今日上午7點已抵達七美海峽中線附近海域，經緯度北緯23度327秒、東經118度230秒。

對此，國防部今天回應本報提問表示， 有關某社群專頁指出「美國政府船艦通過台灣海峽」乙情，純屬臆測。國防部強調，國軍運用多重聯合情監偵手段，可有效掌握台海周邊動態。

