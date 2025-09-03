陸軍「摩羯」戰術近程無人機明年達301架 合格飛手訓能成關鍵

陸軍現役的「摩羯」戰術型近程無人機。（中華民國陸軍官方Facebook）

〔記者陳治程／台北報導〕為強化聯兵營、步兵營空偵能力，陸軍四年前委由中科院產製百架「戰術型近程無人機」（又稱摩羯無人機），提升戰場覺知；而在大買商規無人機、將新興兵力普及基層之際，國軍也同時展開摩羯的增購計畫。明年國防預算書指出，陸軍現正執行二階段共201架增購案，全機隊明年規模將達301架之譜，但飛手問題能否解決待進一步觀察。

國防部明（2026）年度公開預算書顯示，陸軍司令部以「戰術型近程無人飛行載具（二階段）」建案採購的摩羯無人機，總經費新台幣12億8015萬9千元，自去（2024）年起至明年間分三批次採購；去年籌獲20架、今年51架，明年則接收130架。若加計首階段採購的百架同型機，則「摩羯」機隊明年度整體規模，將達301架之多。

請繼續往下閱讀...

陸軍表示，「摩羯」無人機可使陸軍聯兵營、步兵營有效實施「地形限制上戰術偵察和監視」任務，獲取所需之即時戰場情資，以利指管系統研析情資，滿足情監偵需求。不過，相比去年度採購規劃，此次預算的今年、明年採購數量各有消長，陸軍原規劃今年籌獲96架、明年85架；但最新規劃則調整為今年51架、明年130架，不排除是產能受限影響了交付規劃。

圖為陸軍步兵257旅步5營，於今年5月野戰訓場輕兵器射擊期間，派遣「摩羯」戰術型近程無人機實施戰場偵蒐的情形。（擷自軍聞社官方Youtube影片）

戰術型近程無人機自前（2023）年亮相後，至今已是陸軍聯兵營年度各大戰／演訓的標配，近期更投入守備步兵旅的野戰訓場射擊任務中，作為地面部隊的空偵之眼；然而，審計部、立法院預算中心去年相繼揭露該機偶有運作過熱問題，另有合格飛操手複訓不足，甚至是部分飛手無資格的情形。隨著「摩羯」機隊擴張，上述飛手訓能問題可否獲得解決，仍有待觀察。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法