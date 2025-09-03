70公厘火箭年打10萬枚 美斥資500億買5.5萬枚APKWS導引火箭

圖為「海神」火箭彈。（圖取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕負責70公厘「海神」火箭彈（Hydra 70）的彈藥辦公室今年報告曾指出，過去10年中，已有超過170萬枚海神系列火箭彈射擊，美國陸軍每年就會發射超過10萬枚。對此，美國國防部已簽約增購「先進精準擊殺武器系統II」（APKWS II）導引火箭，藉此拓展美軍打擊能量，提升反無人機和多元作戰任務能力。

軍聞網站「Defence Blog」報導，總部位於新罕布夏州的貝宜系統公司資訊與電戰系統部門，獲價值約17億美元（約新臺幣511億元）合約，將為五角大廈增產APKWS Ⅱ導引火箭。

根據合約內容，貝宜將在分布於美、英及加拿大的多個廠區，以「全速量產階段」（FRP）模式，生產第13至17批次、共計5.5萬枚先進導引火箭，以滿足美軍和盟邦部隊作戰需求；預計2031年底完成交付。

APKWS II是一款結合Hydra 70無導引火箭、M282多用途彈頭和WGU-59/B導引段的精確打擊武器，可由美軍各型戰機、AH-64與MH-60S直升機及多種地面載臺發射，用於打擊無人機等固定和移動的軟目標，或輕裝甲目標。根據不同載臺特性，射程為1.5至12公里，目前已獲美國陸海空軍、陸戰隊與多個西方國家採用。

APKWS系統的成本和重量大約是現有雷射導引武器的三分之一，雖然其火藥容量也較低，但也更適合在最大限度地減少附帶損害的環境下作戰。此外，與其他精確導引武器相比，軍械人員只需四分之一時間即可完成該系統裝卸。

圖為「海神」火箭彈系列，可模組化互相更換各種部件。（圖取自美國陸軍）

