俄白「西方」軍演劍指北約 波蘭、波羅的海4萬大軍反制

俄羅斯動作頻頻，波蘭與波羅的海三國已宣布，將同步舉行四萬兵力的聯合演習，強硬反制。（取自Telegram）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍聞網站《Defense News》報導，一場可能引爆歐洲新一輪緊張的軍事對峙即將上演。俄羅斯與白俄羅斯將於9月12日至16日，舉行名為「西方-2025」（Zapad 2025）的大規模聯合軍演，內容不僅將模擬攻擊波蘭與波羅的海三國，白俄國防部長更證實將演練「動用核武」。為此，波蘭與波羅的海三國已宣布，將同步舉行四萬兵力的聯合演習，強硬反制。

前車之鑑 上次演完就打烏克蘭

「西方」系列軍演之所以讓北約東翼國家高度警戒，是有著血的教訓。俄羅斯便是在2021年9月，利用同名軍演為藉口，在烏克蘭邊境集結了大量部隊，並於隔年2月發動全面入侵。波蘭國防部發言人便指出，此次演習，再次說明了俄、白兩國「進一步的侵略行為與不斷加深的合作」。

此次軍演的威脅性，更因納入核武科目而急遽升高。白俄羅斯國防部長赫列寧（Viktor Khrenin）上月已公開證實，將在演習中，與俄軍一同演練「策畫使用這類武器的相關事宜」，其中還包括了俄軍用於攻擊烏克蘭的「榛果樹」（Oreshnik）中程彈道飛彈。在俄羅斯總統普廷的授意下，白俄獨裁者盧卡申科（Aleksander Lukashenko）的戰機，早已完成可搭載戰術核武的升級。

除了傳統軍事威脅，波蘭方面更警告，俄、白兩國很可能在演習期間，對北約盟國發動「低強度」的混合戰攻擊。華沙認為，莫斯科與明斯克發動挑釁的風險將會升高，可能的形式包括對盟國基礎設施發動網路攻擊、針對北約設施的GPS訊號干擾，或是旨在測試波蘭反應能力的小規模軍事事件。

