軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

證實北韓參戰！普廷當面感謝金正恩派兵 盛讚「英勇作戰」

2025/09/03 15:09

俄羅斯總統普廷（右）3日在北京釣魚台國賓館與北韓領導人金正恩（左）舉行雙邊會談。普廷在會中首度公開證實並感謝北韓派兵協助侵略烏克蘭，盛讚其作戰「英勇」，形同正式將兩國的「血腥聯盟」公諸於世。（路透）俄羅斯總統普廷（右）3日在北京釣魚台國賓館與北韓領導人金正恩（左）舉行雙邊會談。普廷在會中首度公開證實並感謝北韓派兵協助侵略烏克蘭，盛讚其作戰「英勇」，形同正式將兩國的「血腥聯盟」公諸於世。（路透）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷3日在北京，首度公開證實並感謝北韓派兵，協助俄羅斯對抗烏克蘭。在與北韓領導人金正恩的雙邊會談中，普廷盛讚北韓士兵作戰「英勇」，並承諾「永遠不會忘記他們的犧牲」。這場在北京釣魚台國賓館的會晤，形同正式將俄、朝兩國的「血腥聯盟」，公諸於世。

根據《路透》報導，普廷在對媒體開放的開場白中，直接向金正恩致謝，感謝北韓士兵在擊退烏克蘭對俄國庫斯克（Kursk）邊境地區的入侵時，所展現的勇氣與英雄主義。普廷說：「應您的倡議，眾所周知，你們的特種部隊參與了解放庫斯克地區的行動。你們的士兵作戰英勇。」

金正恩：協助俄國是「兄弟的責任」

《美聯社》的報導則補充，金正恩在開場白中回應，向俄羅斯提供任何協助，都是北韓的「兄弟責任」（fraternal duty）。克里姆林宮更在社群媒體上貼文指出，在正式會談前，普廷與金正恩是搭乘同一輛車，從接待地點前往談判會場，大秀兩人之間的緊密關係。

報導引述南韓情報單位的評估指出，自去年以來，北韓已向俄羅斯派遣了約1.5萬名士兵。而根據《路透》報導，普廷也在會談中，對這些士兵的犧牲表達了「哀悼」。

他向金正恩表示：「我想指出，我們永遠不會忘記你們的武裝部隊與軍人家屬所遭受的犧牲。」他更請求金正恩：「請向朝鮮民主主義人民共和國的全體人民，轉達我最溫暖的感謝之意。」

