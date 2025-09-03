實戰過真的有差 捷克國防部宣布續租「獅鷲」戰機8年

瑞典國防裝備管理局本月1日宣布，過去20年長期租用「獅鷲」戰機滿足空防的捷克，現已簽約延長該機使用至2035年，補上換裝F-35A戰機前產生的戰力間隙。（瑞典國防裝備管理局官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕瑞典國防裝備管理局（FMV）近日宣布，先前已長期向其「借用」JAS 39「獅鷲」戰機的捷克，近期在考量空防需求後，已正式簽署新一輪租賃合約，將持續操作現有C/D型機到2035年，但機隊數量也微幅下修以滿足經費規範；外國媒體報導則指出，此次延長租賃恰好銜接該國未來換裝F-35A戰機的戰力缺口，確保國家安全無虞。

國防物資管理局指出，捷克2004年起就向瑞典「租用」JAS 39C/D戰機，此次已是二度續約，在此輪合約於後（2027）年到期後，就會再續約至2035年；然而，捷克未來操作的JAS 39C/D戰機將減至12架。該局局長格蘭霍姆（Mikael Granholm）表示，此次續約不只滿足捷克自身國防需求，「也同時強化了北約組織（NATO）的集體安全」，對此樂觀其成。

請繼續往下閱讀...

航空媒體「Aerotime」昨（2）日報導指出，捷克此次的續約金額約166.95億元捷克克朗（約新台幣243.57億元），除下修機隊數量至12架外，另有租賃戰機的現代化升級工程、預估經費約40億捷克克朗（約新台幣58.36億）；另據捷克國防部官方資料，新一期租賃的「獅鷲」戰機將由10架單座機、2架雙座機共同組成。

捷克空軍租用的JAS 39C/D戰機。（捷克國防部官網）

而在此前，才與鄰國柬埔寨發生邊境衝突的泰國，已宣布簽約採購預劃12架JAS 39E/F戰機中的4架、總金額約53億瑞典克朗（約新台幣168.67億元），預計2030年交付完成；而今「獅鷲」再獲捷克青睞續租8年，不只是瑞典的利多，也凸顯軍備歷經實戰驗證，其詢問度、關注度也能有所提升。

根據捷克國防部規劃，該國先前向美採購的24架F-35A戰機，預計2031年起交付、2035年達到完全作戰能力（FOC），因此，此次續約也正好是填補捷克空軍換裝第五代戰機前的空防間隙，確保在俄羅斯威脅升高下，不會自家與北約的整體防禦出現破口。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法