中共抗戰閱兵像習「成果展」 揭仲：應注意中共資電戰力

圖為「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」閱兵中「首次」亮相的兵種方隊。揭仲表示，整個閱兵更像是習近平推動軍事改革10周年的成果展。（圖取自美聯社直播）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕今日中共於天安門進行抗戰閱兵，中華戰略前瞻協會研究員揭仲對此表示，此次閱兵雖名為「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」，但全程除習近平致詞內容之外，其他與抗戰勝利的連結很有限，整個閱兵更像是習近平推動軍事改革10周年的成果展；國軍應注意共軍「資訊作戰群」展示的野戰網路資電作戰能力。

揭仲說，習近平在10年前的「中國人民抗日戰爭勝利70週年」閱兵儀式上，宣佈裁軍三十萬人、優化軍隊結構，被外界視為軍事改革的起點。或許是這個「言外之意」，使徒步方隊構成中，軍改後新成立的「軍事航天部隊」、「網路空間部隊」、「信息支援部隊」與「聯勤保障部隊」四個兵種方隊，在人數與規模上與軍改前的陸、海、空與火箭軍四個軍種方隊幾乎相同。不僅凸顯這四個兵種的重要性與四軍種無分軒輊，也更受矚目。

請繼續往下閱讀...

揭仲表示，尤其是頂著「首次」宣傳名義參演的「軍事航天部隊」、「網路空間部隊」與「信息支援部隊」，似乎有意被清除與其共同前身、一度被視為習近平軍改重要代表「戰略支援部隊」的關聯，消除疑似因無法達成預期效果，而被撤銷所引發的疑慮。

展出裝備部分，揭仲認為，共軍刻意凸顯「反介入作戰」、「防空/反彈道飛彈」、「反無人機」、「無人作戰載具」與「戰略打擊」等戰力在體系上的完整性。例如「反介入作戰」部分，不僅涵蓋掠海的超音速反艦飛彈、沖壓與乘波體兩種高超音速反艦飛彈，也有YJ-20反艦彈道飛彈與「戰略打擊群」中的YJ-21空射反艦彈道飛彈，這些武器系統對美軍在西太平洋與南海的艦隊，勢必會造成不小的威脅。

揭仲說，在「戰略打擊」部分，包括各式陸基彈道飛彈、巡弋飛彈與高超音速飛彈、JL-3潛射彈道飛彈。尤其是轟六N轟炸機掛載的JL-1空射彈道飛彈，應是共軍有意展示已同時擁有洲際彈道飛彈、彈道飛彈潛艦和戰略轟炸機等「核三位一體」打擊力量，藉此掃除外界對火箭軍醜聞不斷的陰霾，維持中共在其他國家心中的戰略嚇阻能力。同時也不想因火箭軍風波，讓習近平軍改失色。

揭仲提醒，對國軍來說，除應注意共軍趨於成熟的無人艇、水下無人載具、已體系化的地面無人作戰載具與反無人機戰力，更該注意共軍「資訊作戰群」所展示的野戰網路資電作戰能力。因為在共軍的武力犯台作戰中，「聯合信息作戰」不僅會全程實施，更會具主導地位；但目前國軍三軍作戰部隊在網路資電作戰戰力上，仍存在許多問題，卻很難透過對美軍購來改善。

揭仲也表示，雖然共軍展示不少新武器，也強調都是已服役的，但實際狀況仍有待商榷，畢竟有些武器可能還在少量撥交部隊「邊用邊測」，未必完全定型或達可量產階段。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法