因應中國九三閱兵 海巡金馬澎分署長陳泗川金門坐鎮指揮

中國93閱兵今天舉行，海巡署金馬澎分署第12巡防區嚴密監控金門及馬祖海域狀況。（金門岸巡隊提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕中國九三閱兵今天在北京舉行，海巡署金馬澎分署第12巡防區除嚴密監控金門及馬祖海域狀況，金馬澎分署分署長陳泗川今天也進駐金門，坐鎮指揮督勤及掌握狀況。

海巡署表示，金馬澎分署第12巡防區2日偵獲中國各式公務船在金門周邊海域活動有明顯增加情形，已對金馬海域嚴密監控，並加強相關勤務部署，嚴防中國有任何形式的灰色襲擾。

海巡署指出，為有效掌握及應處近日在金馬海域的情勢，金馬澎分署已規劃擴大威力掃蕩勤務，增加岸海勤務能量，將巡防艇前推預置於限制水域外界線，加強運用科技設備，以偵蒐監控海面目標動態，同時指派金馬澎分署長陳泗川即刻進駐金門掌握狀況。

金馬澎分署表示，中國閱兵活動具有高度政治與軍事象徵意涵，其公務船近日有活動頻繁的跡象，不排除是同步以海上艦艇能量呼應其欲達成的宣傳手段，金馬澎分署已完成相關規劃與勤務部署，嚴陣以待，堅決反制中國趁閱兵機會，採取混合戰灰色地帶侵擾我國海域安全。

海巡署金馬澎分署第12巡防區派出巡防艇嚴密監控金門及馬祖海域狀況。（金門岸巡隊提供）

海巡署金馬澎分署第12巡防區除嚴密監控金門及馬祖海域狀況。（金門岸巡隊提供）

