「超級嘉魯達之盾」實彈演習 美軍印尼首射刺針飛彈

美國陸軍3日在與印尼的年度「超級嘉魯達之盾」聯合演習中，實彈射擊「海馬士」多管火箭系統。（美聯社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕來自印尼和美國的數千名官兵，3日與其他11個國家的部隊舉行實彈射擊，為年度大型聯合演習「超級嘉魯達之盾」（Super Garuda Shield）劃下句點。

「超級嘉魯達之盾」演習於8月24日在首都雅加達展開，部分科目則在蘇門答臘島上的巴都拉惹（Baturaja）和達博星基（Dabo Singkep）舉行。

印尼武裝部隊總司令阿古斯（Agus Subiyanto）與國防部長夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）監督9月3日的演習，科目包括長程火砲與火箭射擊、聯合空襲與地面部隊機動。

阿古斯讚揚印尼部隊「展現出與戰略夥伴共同應對各種威脅的協同作戰能力」。

美聯社報導，在為期11天的演習中，首次部署印尼的美軍第11空降師發射2枚FIM-92「刺針」飛彈，這對華府而言乃一重要里程碑。刺針為地對空飛彈，用於摧毀低空飛行的航空器。

這2枚刺針飛彈上週在巴都拉惹發射。負責實彈演習的美國陸軍上尉考克斯（Kaden Cox）在五角大廈的聲明中表示，「這不僅是第11空降師的首次行動，也是我們第一次在印尼運用這項能力。」

今年的「超級嘉魯達之盾」由印尼國民軍（TNI）主辦，重點在於「在日益不穩定的全球局勢下加強區域聯繫」。

自2006年起，印尼與美國每年均舉行這項演習。2022年起，參演名單擴大至澳洲、日本、新加坡、英國、法國、加拿大、德國、荷蘭、紐西蘭、巴西及南韓，使本次參演規模達到6500人。另有11個國家派員觀摩。

美軍印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）在演習揭幕時指出，今年是「有史以來規模最大的超級嘉魯達之盾」，美軍將協助參與國提升嚇阻力，但未詳述細節。

中國則對這項演習大為不滿，指責美國企圖打造「亞洲版北大西洋公約組織」，箝制中國在該地區日益擴大的軍事與外交影響力。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）近期在新加坡的1場演說中表示，華府正在加強印太地區的軍事同盟，以安撫因北京在南海爭議水域，不斷加強軍事與經濟施壓及挑釁行動，而感到憂心的盟友。

然而，印尼總統普拉伯沃3日凌晨仍前往中國，參加抗日戰爭勝利80週年紀念活動，並會見中國國家主席習近平。習近平說，普拉伯沃「克服困難」訪中，體現對兩國關係的重視；普拉伯沃則稱，印尼期待與中國加強貿易、投資、金融、基礎設施等領域的合作，推動兩國關係取得更多成果，為促進區域和平穩定做出積極貢獻。

