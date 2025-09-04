確保砲兵戰力妥善 國軍斥資13億對美採購155公厘榴彈砲發射藥

國軍現役M109自走砲參與實彈射擊。國軍今年起將添購發射藥，確保後勤能量不墜。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部持續採購各式裝備強化戰力外，同時也挹注資源維持後勤能量。根據國防部今日發布於政府採購網的決標資訊可見，陸軍將斥資超過13億元，對美採購「發射藥」，經比對國防預算書，此應為可供155公厘榴彈砲使用的M232A2式發射藥，確保我國155公厘的榴彈砲、M109系列自走砲得以運作。

根據政府採購網今日刊登的決標資訊顯示，國防部駐美軍事代表團近日已與美國在台協會（AIT）簽約，以限制性招標方式，為陸軍採購「發射藥」，全案總金額為13億11,90萬6304元，全案自今年8月21日履約至2031年6月15日。

雖然政府採購網未揭露這項「發射藥」採購案的確切項目，但比對國防部今年度預算書可見，陸軍司令部今年起至2028年編列12億餘元預算，採購「155公厘榴彈M232A2式發射藥」。

美軍現役M109A7自走砲，可能成為我國下一波採購裝備。（取自美國國防部官網）這項採購案料將對陸軍現有155公厘榴彈砲、M109A2/A5自走砲有所幫助，至於可能透過軍購特別預算對美進行採購的M109A7自走砲，火砲口徑同樣是155公厘，也可望受惠。

M232A2式發射藥是一種模組化火砲裝藥系統（Modular Artillery Charge System, MACS），是美商通用動力（General Dynamics）的產品。這型發射藥具備堅固、輕量化等優點，標榜不會在火砲尾端留下殘留物，炸藥包不需另行切割、包裝即可使用，並且改善安全問題，對於戰術後勤靈活性幫助甚大。

