抄好抄滿！中國新型匿蹤無人機有點眼熟 但這2款疑領先美軍

中國於昨（3）日舉行盛大的閱兵典禮，其中最引人注目的，莫過於2架大型匿蹤無垂尾無人機，他們被認為是美軍尚未研發或公開的高性能無人作戰機。（UCAV）。（圖片來源:美聯社影片）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕中國昨（3）日舉行盛大的閱兵典禮，各式新裝備成為「大外宣」的重點，特別是在大型作戰無人機方面，解放軍一共推出了5架各型態的無人機，有的被認為類似美軍CCA的忠誠僚機，也有如美軍MQ-9的傳統監偵無人機。其中，最引人注目的莫過於2架大型匿蹤無垂尾無人機，其被認為是美軍尚未研發或公開的高性能無人作戰飛機（UCAV）。

綜合外媒報導，中國解放軍在昨日的九三閱兵中，以車載方式亮相了5款大型無人機，包含傳統的高空定翼監偵無人機、中小型忠誠僚機，以及兩架大型無垂尾無人機；前兩者乍看之下有如抄襲美軍的MQ-9無人機及「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA），而後兩架的外型相當獨特，其大小也已趨近於「殲-10」戰機。

中國解放軍在昨日的九三閱兵中，以車載方式亮相了5款大型無人機，包含傳統的高空定翼監偵無人機、中小型忠誠僚機（如圖）。（法新社／資料照）

軍聞網站《THE WARZONE》報導，大型的匿蹤無垂尾無人機最為人關注，這款無人機被認為具備了高性能戰鬥機式無人作戰飛機（uncrewed combat air vehicle, UCAV）的所有特徵，而美國空軍似乎並未研製成功，或尚未公開此類無人機成果。

中國大型匿蹤無垂尾無人機的其中一架，採用改良過的三角翼，機翼呈菱形並帶有大面積操控面，進氣口為前掠，是為超音速性能而設計。該機採用單引擎與鋸齒狀噴嘴設計，機首下方裝有類似F-35的EOTS電光感測器，而從機腹外觀推測，應設有大型內置彈艙，整體設計兼顧高速、高航程與低可偵測性，未來不排除進一步改良成更匿蹤的向量噴嘴戰機，發展方向與俄國「獵人」（S-70）或中國「利劍」（GJ-11）相似。

而另一款匿蹤無垂尾無人機與前者相比，則更為纖細一些，且無電光感測裝置，進氣口採用常見的後傾菱形樣式，而機翼則融合了三角翼與後掠翼設計。報導表示，目前無法判斷這些擬真度相當高的無人機是實機或是模型，但依過往經驗，模型設計的出現，表示可能已具備一定的技術能力，或是在未來幾年很可能成為實際裝備。

