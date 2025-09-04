限制級
【影】中共閱兵稱主導抗戰 我陸軍嗆：無中華民國國旗怎算紀念抗戰
涂鉅旻／核稿編輯
〔記者吳哲宇／綜合報導〕中共昨日高調舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」閱兵儀式，宣稱抗戰由中共主導。對此，我國陸軍昨晚開嗆指出，沒有青天白日滿地紅國旗的活動，怎麼稱得上是紀念抗戰勝利？
中共昨日高調舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」閱兵儀式，宣稱抗戰由中共主導。對此我國陸軍昨晚開嗆，指出沒有青天白日滿地紅國旗的活動，怎麼稱得上是紀念抗戰勝利？（圖取自中華民國陸軍臉書粉專）
我陸軍昨晚於臉書釋出影片表示，中華民國的青天白日滿地紅國旗，88年前在四行倉庫激勵全國軍民的抗敵意志，今天一樣激勵著我們，勇敢地守護台灣的民主自由，堅定地屹立在太平洋上。
陸軍指出，陸軍官兵不斷地從事訓練，承擔與前輩一樣的責任，成為護國的堅強防衛戰力。中華民國陸軍面對侵略者，用與抗戰時期同樣的信念絕不退讓。
針對中共稱主導抗戰，陸委會副主委沈有忠2日表示，中共歷史上對抗戰毫無貢獻，只有利用戰爭讓自己坐大。中華民國在對日抗戰期間，中華人民共和國根本不存在，當年中國共產黨所屬的新四軍與八路軍是實施「一分抗日、二分應付、七分壯大」的策略，是眾所皆知，並且看到國軍與共軍在戰爭犧牲的人數對比，就可以一目瞭然。甚至連毛澤東本人，也在戰後多次表達感謝日本侵略的言論，這是利用戰爭做大中國共產黨的歷史事實。
