日本國防預算創新高建構「SHIELD」防禦體系 敵未登陸先被蜂群螫死

根據日方資料，「SHIELD」計畫敵方從海上到登陸階段，就不斷使用各型無人機、無人艇不間斷打擊削弱敵方力量。（圖取自日本防衛省）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕日本防衛省8月29日提出創紀錄的8.8兆日圓（約台幣1.82兆元）國防預算申請，部分用於大幅擴充無人機武器庫，以應對「安全環境日益嚴峻」的局勢。根據防衛省公布的計畫顯示，考慮使用無人載具加強其名為「SHIELD」的沿海防禦系統，也就是敵方從海上到登陸階段，就不斷使用各型無人機、無人艇不間斷打擊，削弱敵方力量。

圖為日本「SHIELD」計畫。（圖取自日本防衛省）

日本防衛省預算申請要求將各類無人機支出增加為2倍，達到3130億日圓（約台幣649.5億元）。防衛省指出，在最壞情況下，即敵軍攻勢繞過日本前端的防衛線時，「SHIELD」系統有望在靠近陸地的地方阻擋入侵行動。

圖為日本「SHIELD」計畫。（圖取自日本防衛省）

「SHIELD」系統全名為「多層沿岸防衛體制」，明年申請1287億日圓（約新台幣266.5億元），計畫2028年3月前運作，涵蓋陸、海、空、水下無人載具，並採購4架MQ-9「海上衛士」（Sea Guardian）無人機、5架遠程海上無人機及6架海岸監視無人機，強化西南諸島防禦。

圖為日本「SHIELD」計畫。（圖取自日本防衛省）

