軍情動態 > 國際軍情

烏克蘭逆向外銷 擬與菲聯合生產無人機

2025/09/04 11:49

烏克蘭擬與菲律賓聯合生產無人機，烏克蘭駐菲律賓大使表示，烏克蘭正為世界各國開發客製化無人機型號和方案。（烏克蘭國防部官方X帳號 @DefenceU）烏克蘭擬與菲律賓聯合生產無人機，烏克蘭駐菲律賓大使表示，烏克蘭正為世界各國開發客製化無人機型號和方案。（烏克蘭國防部官方X帳號 @DefenceU）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕俄烏戰場攻防使國防科技加速推進，自烏克蘭7月歡迎全球軍工企業到烏國戰場前線，測試最新開發的武器後，近期更努力在10月前，與菲律賓簽定國防合作備忘錄（MoU），擬與菲律賓聯合生產無人機。烏克蘭駐菲律賓大使表示，烏克蘭正為世界各國開發客製化無人機型號和方案。

軍聞網站「Naval News」報導，烏克蘭駐菲律賓大使尤利婭．費迪夫（Yuliia Fediv）上週末表示，兩國正努力爭取在10月前，簽署國防合作諒解備忘錄（MoU）。

她說，「第一步是烏克蘭和菲律賓政府簽署國防協議，為下一步建立法律框架」，費迪夫在菲律賓群島商會主辦的論壇上表示，「如果我們今年10月簽署備忘錄，那麼我們就可以推進聯合生產」。

費迪夫指出，該草案已經提交給菲律賓國防部，正在等待回應。她說：「目前，烏克蘭正在為世界各國開發不同的無人機型號和方案，探討如何進行聯合生產，以及如何交流知識和技術。你們是我們在這個地區值得信賴的合作夥伴。因此，無論是好的還是壞的經驗教訓，我們願意與你們分享一切。」

同時，烏克蘭首位非常駐菲律賓的國防武官安德烈．比倫基上校（Andrii Bilenkyi），上週對馬尼拉的多個軍事單位進行了禮節性訪問，包括菲律賓空軍、陸軍和海軍司令部都在拜會單位之列。據報道，雙方討論的重點是技術、培訓和能力發展的潛在合作。

報導指出，自2022年俄羅斯發動全面入侵以來，烏克蘭大幅提升了無人機防禦產量。無人機在持續的戰爭中，發揮了關鍵作用，雙方都充分利用了這項快速發展的技術。烏克蘭雖然缺乏大型水面作戰艦，卻能夠透過使用海上無人載具，擊沉俄羅斯黑海艦隊的大量水面艦艇。

