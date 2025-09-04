中國解放軍11機艦擾台 國軍嚴密監控應處

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）〔記者方瑋立／台北報導〕中國人民解放軍昨於北京天安門廣場舉行九三大閱兵，意圖襲奪二戰亞洲戰場的歷史主導權。國防部今（4日）表示，自昨（3）日上午6時至9月4日上午6時止，偵獲中共各型軍機6架次、海軍艦艇5艘次及公務船1艘，持續在台灣周邊海、空域活動。

根據國防部公布的航跡圖，3日晚上7時30分至7時35分，有1架次中共軍機出現在北部外海；在上午6時至晚上7時30分之間，另有5架次主戰機活動，其中1架次跨越台海中線，進入我北部空域。合計有6架次軍機出動，2架次跨越台海中線。

除空中動態外，國防部並指出，偵獲共艦5艘及1艘中共公務船，持續在台灣周邊海域進行活動。

請繼續往下閱讀...

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段，嚴密掌握台海周邊動態，並派遣任務機、艦及岸置飛彈系統妥適應處。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法