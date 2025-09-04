自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

M1E3艾布蘭戰車量產前哨戰 美軍鎖定中國軍事威脅

2025/09/04 10:31

美國陸軍已正式啟動其下一代主力戰車「M1E3艾布蘭」的量產前置作業，旨在全面現代化其重型裝甲部隊，以回應來自中國等「同級對手」的挑戰。圖為現役的M1A2艾布蘭戰車資料照。（圖：美國陸軍）美國陸軍已正式啟動其下一代主力戰車「M1E3艾布蘭」的量產前置作業，旨在全面現代化其重型裝甲部隊，以回應來自中國等「同級對手」的挑戰。圖為現役的M1A2艾布蘭戰車資料照。（圖：美國陸軍）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍事網站《Defence Blog》報導，為因應與中國等「同級對手」（near-peer adversaries）可能爆發的大規模衝突，美國陸軍已正式為下一代主力戰車「M1E3艾布蘭」（Abrams M1E3），向國防工業界發出市場調查，為大規模量產邁出了關鍵的第一步。

M1E3計畫旨在以更優越的防護、機動力與數位化系統，對美國的重型裝甲部隊進行全面現代化。美國陸軍形容，這款戰車將在戰鬥力與長期生存性之間，取得一個完美平衡，其整合的新科技，是為了確保它在未來高強度對抗的環境中，依然能保有優勢。

這份由美國陸軍地面作戰系統計畫執行辦公室（PEO GCS）發出的問卷，對廠商提出了一系列嚴格的技術要求。內容涵蓋了先進火控系統（包含新式瞄具、穩定與雷射應用）、戰鬥指揮系統、通訊硬體、預測性維護技術等尖端數位化系統的生產與整合能力。

除了技術能力，調查也極度重視廠商的生產基礎設施。問卷要求廠商詳述其重型履帶車輛的製造設施、供應鏈管理、品質測試系統、裝甲製造能力，以及最重要的處理敏感機密資料安全許可等級。此舉顯示，確保美國國內擁有強大的裝甲車輛製造能力，已成為五角大廈的核心優先事項。

