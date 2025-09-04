【影】25公里視距外射程警告俄軍 美阿帕契直升機在歐首射長釘飛彈

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美國陸軍上月底表示，為促進美國、波蘭兩國陸軍的作業互通性，日前在緊鄰波羅的海的波蘭烏斯特卡（Ustka）一帶，實施「阿帕契」攻擊直升機實彈火力展示，並首度以該機掛載2枚視距外「長釘」（SPIKE NLOS）飛彈，成功命中海上標靶，在歐洲戰區首開紀錄，更意圖在俄、白俄兩國實施演習之際發揮嚇阻，強化北約集體防禦能量。

常駐歐洲的美國陸軍第12航空作戰旅，8月27日在波羅的海完成在地首次以阿帕契攻擊直升機，首射視距外長釘飛彈的命中紀錄。（美國陸軍第12航空作戰旅官方Facebook）

此次歷史性的實彈射擊，是由美國陸軍第12航空作戰旅（12th CAB）的AH-64E V6版攻擊直升機，掛載2枚美、以合作研發的「長釘」反戰車飛彈，成功命中25公里外的海上目標，完成該組合在歐洲的歷史性首射，成功展示其優異的「視距外」（Beyond Visual Range, BVR）精準打擊能力。

請繼續往下閱讀...

美國陸軍強調，此次「長釘」實彈射擊不只是在歐洲戰區的第一次，更展現其與波蘭的戰略合作關係，進而強化北約東翼（eastern flank）的整體防禦能量，並在多國軍事官員的見證下，同步展示「阿帕契」攻擊直升機整合視距外飛彈的作戰潛力，提升雙邊的作業互通性。波蘭現已向美採購96架同型機，預計2028年起陸續交付。

圖為第12航空作戰旅官兵，為阿帕契直升機掛載視距外長釘反戰車飛彈。（美國陸軍官網）

由美國洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）、以色列拉斐爾（Rafael）先進防禦公司共同研發的「長釘」反戰車飛彈，可部署至陸、海、空儎台發射，根據原廠數據，該飛彈陸射最大射程32公里、空射則可達50公里遠，有效打擊視距外（Non-Line-of-Sight, NLOS）目標，遂行防區外（Stand-off）作戰。

美、以共同研發的視距外「長釘」反戰車飛彈，具備陸海空全域部署能力，陸射射程達32公里、空射射程則達50公里，是遂行防區外打擊作戰的利器。（拉斐爾先進防禦公司官網）

美國國防部《星條旗報》（Stars and Stripes）報導則指出，這場火力展示，恰好舉辦在俄羅斯與白俄羅斯的「西方」（Zapad）軍事演習之前，因此被視為有向其發動嚇阻的戰略意涵。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法