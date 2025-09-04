海外飛訓先例 美國空軍將派10名學員赴義大利航校上課9個月

為提升飛行學官訓練校續並促進盟國作業互通，美、義空軍日前達成作業協議，美空軍近期將派遣10名飛行學官赴義IFTS受訓，首開美軍海外飛行訓練先例。（義大利空軍官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕義大利、美國日前正式簽署一項「飛行訓練作業構想」（CONOP），美國空軍未來將派遣學官赴義「國際飛行訓練學校」（IFTS），接受9個月先導訓練，學員屆時將操作T-346A噴射高教機，為後續換裝F-35等先進戰機鋪路，這也是美軍首度將學員派赴海外受訓，跟進多個印太、北約盟邦，有效拓展飛訓能量及作業互通性。

這項8月22日簽署的「飛行訓練作業構想」，由空軍教育訓練指揮部羅賓森中將（Lt. Gen Brian S. Robinson）、義國空軍參謀長康塞瓦中將（Lt. Gen Antonio Conserva）等人見證；構想內容指出，美空軍將派遣首批10名飛行學官，進駐義國德奇莫曼努空軍基地（Decimomannu base）的「國際飛行訓練學校」，展開「多階段噴射機訓練整合課程」。

美國空軍教育訓練指揮部羅賓森中將、義國空軍參謀長康塞瓦中將（中）等人，8月22日正式簽署「飛行訓練作業構想」協議。（義大利空軍官網）

義大利空軍表示，該校配備的T-346A教練機搭載先進的航電系統，整體效能堪比美軍明（2026）年起換裝的T-7A「紅鷹」高教機，因此，透過性能相當的機種訓練，這批美軍學官不只可累積多國訓練經驗、熟悉北約作業模式，建立高速噴射機操作、戰術知能，以利後續換裝美軍第4代、第5代等先進戰機，並協助義大利提升在北約組織訓練體系的參與度。

由義國空軍、李奧納多集團共同成立的「國際飛行訓練學校」，目前由義大利空軍第61聯隊第212中隊負責管理，根據官方資訊，該校現有22架T-346A教練機、2台飛行模擬器和「地面輔助訓練系統」（GBTS），並配有40名合格教官，每年能提供80堂「戰鬥機先導訓練」課程（Lead-in Fighter Training, LIFT），年度總飛時達8千小時，訓能相當充沛。

義大利IFTS所配備的全真飛行模擬器。（李奧納多航太公司官方X帳號）

另據北約盟軍空軍司令部（AIRCOM）公開資訊，該校自2022年啟用以來，已獲加、德、荷、西、英等約10個北約，以及澳、日、星、卡達和沙烏地阿拉伯等盟邦派員受訓，此次再迎美軍學員加入訓練行列，凸顯其訓練品質已獲廣泛認可。

