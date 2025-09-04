中國「登陸橋船」可能威脅我國？ 沈明室：數量不夠、易損性高

中國解放軍的登陸橋船已漆上舷號，正式進入解放軍體系。（圖取自微博）〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍除了發展「075型」、「076型」兩棲攻擊艦之外，近期也推出了世界上絕無僅有的「登陸橋船」，運用3艘船隻串聯的方式，意在登陸作戰階段快速運輸重型裝備上岸。對此，國防院學者沈明室分析，這型船隻容易暴露、遭受精準攻擊，易損性甚高，國軍可運用各種武器系統摧毀，且目前數量遠遠不足，持平而論作戰效益不突出。

（原文「中共對臺登陸橋船威脅及我反制作為」由國防院國家安全研究所研究員沈明室所著，本報獲國防院授權全文刊載。）

前言

對臺進行兩棲登陸作戰一直是中共對臺作戰的主要作戰方式，但因為缺乏足夠的大型登陸艦，加上臺灣沿岸地形複雜，也成為中共海軍陸戰隊及陸軍兩棲部隊的夢靨。中共海軍第四艘075型兩棲攻擊艦湖北艦近期完成且正式亮相；據報導，中共在今年推出了世界絕無僅有的登陸橋船（亦稱登陸橋船駁船，本文簡稱登陸橋船，以凸顯橋的結構），而且已經噴上編號表示已經正式服役。這三艘串聯於沙灘上的登陸橋船，分別漆上「東工」401、402和403的舷號，代表這三艘船已正式進入共軍體系，其舷號命名方式，也被認為配屬於對臺行動的東海艦隊。



這種舷號看起來像工作船的編號，而非登陸艦的編號，研判是輔助作戰使用。新型登陸橋船所屬的東部戰區，也是中共攻臺重要部隊，現配賦東海艦隊，針對臺灣意味濃厚，未來登陸橋船可於登陸先頭部隊建立安全灘頭堡後，於可控制海岸範圍內不受地形及雷區障礙快速輸送增援部隊。

登陸橋船的發展與對臺威脅

這些駁船外觀與2023年底衛星影像中發現的廣州廣船國際龍穴造船廠特種駁船相似。2023年國際軍事網站《海軍新聞》（Naval News）報導，至少5艘類似登陸駁船正在建造當中，船上配備超長登陸橋船，可供重型裝備直接上岸。登陸橋船最大的特點在於船首配置長約120公尺的登陸橋船，結構類似懸索橋，能夠支撐坦克、裝甲車等重型裝備直接從駁船行駛至岸上。此外，船尾則設有裝載坡道，可與滾裝貨輪（Ro-Ro Ferry）對接，形成連續登陸作業鏈。這類新型駁船的出現，可能突破登陸限制，使解放軍具備更大範圍的登陸選擇，提升裝甲部隊快速登陸的能力。

由於中共解放軍缺乏大規模登陸艦艇，但可能透過動員民間運輸資源來彌補登陸艦不足，包括使用大型滾裝船、商業駁船等作為登陸補給手段。但這些船隻可以在港口下卸，但是一旦沒有港口可以使用，必須使用海灘，此時就可以使用登陸橋船。這項技術讓中國能靈活選擇新的登陸點，如短淺的岩狀灘岸，增加對手防禦難度，甚至可以將坦克直接輸送至沿岸公路，可以避開傳統上守備森嚴的灘頭陣地，或是越過雷區，直達岸際的安全地帶。

反制作為





對中共海軍登陸橋船的反制作為可以區分不同階段：

一、航渡階段

登陸橋船屬於一種大型無武裝的的登陸船艦，從發航開始就成為海上的大型目標，如果跟隨其他軍艦一起編隊航行，雖然可以得到武力掩護，因為面積龐大，容易成為海空發射反艦飛彈的目標。如果安排在第二波或第三波的航行梯隊，那就無法提供第一波陸戰隊或是陸軍兩棲合成旅重型裝備登陸輸送之用。如果在發航階段遭受摧毀，載運裝甲車及人員亦將隨之被摧毀及沉沒。此時可以運用遠程反艦飛彈給加以精準打擊。因為登陸橋船並無防空火力，對空防護能力薄弱，在航渡全程可以透過空中武力加以攻擊。

二、登陸階段

當登陸橋船從淺灘執行登陸時，除了高低潮線與灘岸地形變化因素外，從登陸橋船之間的連結、渡輪或是大型登陸艦與登陸橋船的連結，都需要兵力戒護，否則容易受到攻擊。至少三艘登陸橋船的連結，除了形成更大型的目標外，因為登陸橋船結構有許多弱點，連接處一旦被攻擊，整個登陸作業會受到影響，必須先確保占領橋頭堡以後，能夠確保灘頭安全時才可以使用。但其脆弱性非常高，國軍遠程武器如雷霆2000、海馬斯火箭同樣可以摧毀其結構及運作。當其登陸橋船架設好之後，除了制式武器的攻擊外，在其架設公路附近鋪設詭雷殺傷人員，或特工人員的隱伏攻擊，也可以造成關鍵結構的損壞，使其無法後續正常運作。

結語

中共為了彌補大型登陸艦不足的困境，動員滾裝貨輪或是渡輪作為協助登陸的工具。但因為缺乏有效防護火力，必須搭配其他軍艦執行任務，或是在擁有制海權之後，才能進行後續登陸作業。就臺灣防衛作戰而言，從航渡階段到登陸階段，國軍可以透過各種武器系統加已摧毀。此型載具目前已有五艘，但是在容易暴露及遭受精準攻擊情況下，易損性甚高。在每一個登陸地點至少需要三艘情況下，目前數量遠遠不足。只要有任何損壞，登陸運作就會受到影響。持平而言，其作戰效益並不突出。

