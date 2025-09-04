兵力拉警報！俄軍被迫改變步兵準則 大量啟用無人機與機器人

俄烏雙方都大規模使用FPV無人機執行作戰任務，圖為俄軍操作的情況。（圖：Telegram/俄羅斯國防部）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事網站《Defence Blog》引述烏克蘭開源情報（OSINT）組織「DeepState」的最新分析，由於面臨日益嚴峻的兵力短缺，俄羅斯軍隊正被迫對其傳統的步兵作戰準則，進行一次根本性的變革，其核心在於大量啟用無人機與地面機器人，以「科技取代人力」，來執行前線作戰任務。

報告指出，在俄烏戰爭初期常見、動輒30至60人的俄軍「人海戰術」步兵縱隊，如今已不復見。取而代之的是由2至4名士兵組成小型突擊隊，在無人機火力掩護下，進行分散、獨立作戰。此一轉變旨在最大限度地減少步兵在敵方火力下的暴露時間，保存珍貴的人力。

請繼續往下閱讀...

新準則的另一項核心為盡可能避免與烏軍防禦陣地，進行正面的近距離小型武器交火。分析指出，無人機如今在俄軍作戰中，扮演了更重要的火力支援角色，為地面滲透小組提供掩護，從而降低了對傳統近距離步兵交戰的依賴。

迂迴滲透 專打烏軍後方

在戰術目標上，俄軍也從過去的正面強攻，轉變為試圖迂迴、繞過烏克蘭的主要防線，再由滲透部隊深入敵後，尋找指揮所、迫擊砲陣地等高價值目標。報告總結，俄軍的戰術調整，反映了其在長期消耗戰下的人力困境，但也凸顯了其適應戰場、將無人系統融入作戰體系的能力，這可能將影響未來幾個月的戰鬥節奏。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法