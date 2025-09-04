強化可反制中國的「雄昇」飛彈戰力 國軍花49億買射控指管車等裝備

國軍的雄昇飛彈依舊相當神秘，但是從雄風二型反艦飛彈（如圖）改良而來。（資料照，取自軍聞社）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部持續籌獲各式裝備強化戰力，根據國防部明年度預算書顯示，空軍明年起將編列跨6個年度、超過49億元預算，採購「雄昇系統射控指管車等12項裝備」。雖此案未明確點出確切採購品項，但「雄昇」巡弋飛彈為射程超過1000公里、可深入中國內陸的精準彈藥，這些配套裝備可望強化整體反制戰力。

國軍透過「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，自2022年至明（2026）年籌獲國造艦艇、精準彈藥，其中，以雄風二型反艦飛彈研製的「雄昇」巡弋飛彈，獲得170億餘元預算產製，雖然國防部未曾揭露這型飛彈的性能數據，但外傳可低空飛入中國內陸，打擊1000公里至1200公里以外目標，對我國遂行反制作戰有所助益。

除了產製飛彈，根據國防部明年度預算書顯示，空軍明年起在後勤及通資業務預算之中，透過「空陸用飛彈裝備零附件購置與保修」經費，編列49億960萬3千元預算，執行「雄昇系統射控指管車等12項裝備」採購案，全案將自明年執行至2031年，明年先編列4億1855萬1千元。



國防部今年度預算書也顯示，為了維持先前先導生產型（小批量生產）的雄昇飛彈，以及正式量產雄昇飛彈系統的妥善率，隨時保持戰備狀態，因此，空軍今年已編列83.8億元預算，每年為雄昇飛彈系統進行戰力鑑測。

