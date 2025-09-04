美陸軍簽史上最大合約！砸3千億台幣採購近2千枚愛國者飛彈

圖為美軍最新型的「愛國者先進能力-3增程型」（PAC-3 MSE）攔截飛彈進行實彈測試。為因應全球衝突加劇，美國陸軍已簽下史上最大訂單，將採購近2000枚此型可攔截極音速武器的先進飛彈。（圖截自洛克希德·馬丁官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國《Defense News》報導，在烏克蘭與中東衝突導致全球防空飛彈需求激增的背景下，美國陸軍3日宣布，已與國防巨擘洛克希德·馬丁（Lockheed Martin，下稱洛馬）簽署了一份創紀錄的98億美元（約新台幣3000億元）「多年期」合約，將採購近2000枚最新型的「愛國者先進能力-3增程型」（PAC-3 MSE）攔截飛彈。

這份涵蓋2024至2026年的合約是洛馬旗下「飛彈與火控」單位有史以來獲得的最大一筆訂單。陸軍「飛彈與太空計畫執行辦公室」主管羅沙諾（Frank Lozano）少將表示，這種「多年期採購」，能讓陸軍以更快的速度，獲得更大數量的飛彈，從而「更快地填補我們的庫存」。

請繼續往下閱讀...

洛馬擴產 2027年產量上看750枚

面對高漲的需求，洛馬早已提前投資，擴充其生產線。該公司目前每年約生產550枚PAC-3 MSE，並計畫在2025年交付超過600枚。洛馬高層雷諾茲（Jason Reynolds）更透露，公司正努力在2027年將年產量提升至750枚以上，未來甚至可能達到年產千枚的水平。

PAC-3 MSE是愛國者系列中最先進的型號，採用「碰撞擊殺」（hit-to-kill）技術，其攔截目標，包括戰術彈道飛彈、巡弋飛彈、極音速威脅與各式軍機。目前，包含美國在內全球共有17個國家部署了PAC-3系列飛彈，此次的大規模採購，凸顯了華府為因應未來大規模、高強度衝突，而積極鞏固軍火供應鏈的戰略決心。

