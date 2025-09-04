倫敦地鐵下的二戰神秘隧道 將改建博物館+酒吧 有望2028年開放

位在倫敦市中心地鐵下方的二戰秘密隧道計畫將改造成結合歷史、展覽與酒吧娛樂的全新觀光景點，並預計在2028年對外開放。（美聯社／資料照）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕倫敦是個地鐵交織的歷史城市，二戰時也建設了不少抵禦德軍空襲的地底設施，其中一條即是位在市中心地鐵下方的秘密戰時隧道，據外媒報導，這條位於霍本（Holborn）地區、長達約400公尺的隧道將轉型成結合歷史、展覽與酒吧娛樂的全新觀光景點，並預計2028年對外開放。

綜合媒體報導，在倫敦中心霍本（Holborn）地區地下30公尺處，有一座建在地鐵下方的戰時秘密隧道，它興建於1940至1942年間，最初是當作因應德軍「倫敦大轟炸」行動的防空洞之用，總共包含兩條平行的隧道，每條隧道寬5公尺，長400公尺，最多可容納多達8000人。

隧道建成空襲威脅降低，因此轉為政府通訊中心，和英國戰時特別行動處（SOE）基地，被認為是後來007故事的靈感來源；該秘密組織的任務是派遣特工至德國執行危險的破壞任務。該隧道在戰後的冷戰時期再度擴建，成為秘密長途電話交換局駐地，首條跨大西洋電話纜線TAT-1，就是通過這條隧道運作，這裡也成為了1962年古巴飛彈危機後的美俄熱線途徑。

倫敦隧道公司執行長安格斯·莫瑞在6月的記者會上，說明隧道歷史相關的照片和圖表。（美聯社／資料照）

這裡曾一度多達200人在工作，他們必須保密，但可以到內部的食堂和酒吧休憩；該地點一度還設有一個掩體，供政府在發生核戰時使用。

1980年代末通訊技術進步，這條隧道也被世人遺忘，直到倫敦隧道公司2023年從英國電信公司手中買下，將斥資逾2億英鎊（約新臺幣82億元），改造成旅遊景點，預計設置諜報博物館、二戰紀念館、地下酒吧等設施，這項計畫也已獲得英國政府同意，將於2028年對外開放，預計每年可吸引多達420萬名遊客造訪。

這裡曾一度多達200人在工作，他們必須保密，但可以到內部的食堂和酒吧休憩。（美聯社／資料照）

