歐洲聯軍擬進駐烏克蘭 俄外交部急喊「無法接受」
俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃週四稱，俄方不打算討論以任何形式在烏克蘭部署外國軍事力量。（路透資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）週四（4日）告訴記者，俄羅斯不打算討論以任何形式在烏克蘭部署外國軍事力量，並稱這是「無法接受的」（Unacceptable）。
據《路透》報導，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）近日公開表示，歐洲正在擘劃「相當精確的計畫」、部署多國部隊至烏克蘭，作為衝突後安全保障的一環，並透露將獲得美國支持。
對此，沙卡洛娃週四在記者會上表示：「俄羅斯不會討論以任何形式或模式對烏克蘭進行外國干預，因為這類干預從根本上來說是無法接受的，將摧毀任何安全性。」
在美國以管制和指揮體系，並且投入情報、偵察資源等援助的支持之下，上述部署可能涵蓋數以萬計歐洲為首部隊。《路透》指出，相關安排上月已在川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、歐洲領導高層的會議中達成共識。
