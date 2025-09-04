美軍戰略轟炸機隊升級！B-52換裝新雷達 第2架B-21將首飛

」B-21「突擊者」（Raider）匿蹤轟炸機的第二架原型機，可望在今年底前升空（圖：美國空軍）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國《空軍與太空軍雜誌》（Air & Space Forces Magazine）報導，美國空軍戰略轟炸機隊的現代化，正雙軌並進。美軍高層透露，「沙場老將」B-52轟炸機的新型雷達，即將進入飛行測試；而「未來王牌」B-21「突擊者」（Raider）匿蹤轟炸機的第二架原型機，也可望在今年底前升空。

美國空軍戰略嚇阻與核整合副參謀長吉巴拉（Andrew J. Gebara）中將表示，B-52雷達現代化計畫的硬體，「已非常接近」運抵愛德華茲空軍基地展開試飛。該計畫旨在為老舊的B-52，換裝一款基於F/A-18「大黃蜂」戰機雷達改良而來的新型AN/APQ-188雷達。此一計畫先前曾因單位成本超支15%以上，而觸發「 Nunn-McCurdy法案」，須向國會通報，但吉巴拉暗示，該計畫已「度過難關」。

第2架B-21 可望年底前試飛

與此同時，被視為美國空軍未來轟炸機隊骨幹的B-21匿蹤轟炸機，其測試進度也順利推進。吉巴拉中將證實，繼首架原型機展開試飛後，第二架B-21預計也「很快」就會升空。他表示：「我相信這將在年底前發生。」他強調，B-21計畫正「準時、在預算內」進行。

B-52轟炸機的新型雷達，即將進入飛行測試。（路透資料照）

吉巴拉更暗示，美軍未來對B-21的需求，可能將超過目前計畫採購的100架。他指出，這個採購數量，是在冷戰結束後所規劃的，「對未來而言，可能並不充足。」他強調，B-21不僅是美國核三位一體威懾的核心，更是常規遠程打擊能力的骨幹，其最終的採購數量，將取決於美國戰略司令部對未來威脅的評估。

