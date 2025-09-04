M1戰車連長「帥到發亮」 傅鼎超上尉率戰車連實彈射擊彈無虛發

陸軍裝訓部戰車營戰一連連長傅鼎超上尉說，此次獲頒國軍模範團體，深感榮幸與驕傲，這份榮譽要歸功於單位官兵的共同付出。（記者田裕華攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部3日舉辦「114年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，由總統賴清德親自頒獎給114年國軍楷模、國軍模範團體及全民國防教育傑出貢獻獎得主，當獲選為國軍模範團體的陸軍裝訓部戰車營戰一連，由連長傅鼎超上尉代表上台接受總統表揚時，整個會場響起一陣低呼：「好帥喔！」丶「怎麼有這麼帥的連長！」

軍方人士今天指出，傅鼎超上尉不僅相貌英挺，專業技能更是帥到發亮，不僅因為各項成績優秀獲選為第一批次赴美接受M1戰車訓練，結訓返台後擔任M1戰車的種子教官，今年7月更率領裝訓部戰車營戰一連官兵，進行M1戰車120公厘戰車砲射擊驗證，全連在實彈射擊上交出漂亮的成績單，備受各級長官的肯定。

今年獲選國軍模範團體的陸軍裝訓部戰車營戰一連，由連長傅鼎超上尉代表上台接受總統表揚。（記者田裕華攝）

傅鼎超是專業軍官班106年班、軍官正規班146期畢業，從畢業任官分發一路就在裝甲部隊服役，他不僅與官兵打成一片，也在不同職務時帶領團隊，獲得各項殊榮。109年就協助裝訓部教勤營完成CM33雲豹甲車接裝事宜，在111年的「協同106號操演」表現優異，獲軍種獎狀。

軍方人士指出，傅鼎超在澎防部裝甲部隊任職時，不僅在執行基地普測達績優標準，又因執行基地訓練總成績優異，一年內獲得兩次軍種獎狀。114年7月，他以擔任訓部戰車營戰一連上尉連長職務，帶領連隊進行M1A2T戰車砲射擊驗證，在全國民眾的矚目焦點中，獲得極為優異的射擊成績。

傅鼎超說，此次獲頒國軍模範團體，深感榮幸與驕傲，這份榮譽要歸功於單位官兵的共同付出。去年單位赴美學習M1A2T戰車專業，成為國軍首批種子教官；今年3月正式接裝，並於7月完成120公厘戰車砲射擊驗證，全體官兵展現扎實的專業訓練成果。

他表示，在這段過程中，雖然面臨語言與操作上的挑戰，但我們憑藉高度的凝聚力與執行力，逐步克服難關，確保各項鑑測如期完成。作為種子教官，不僅要精進自身專業，更要將所學經驗傳承，秉持裝甲兵「誠、愛、熱」精神，持續建構堅實戰力。

M1戰車部隊在今年7月進行戰車砲射擊，獲得擾異成績表現。（資料照）

