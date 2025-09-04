獨家》不只買2621枚人攜式刺針 陸軍110億元增購數千枚刺針飛彈

復仇者刺針飛彈系統，為車載式刺針飛彈，每輛發射車上有兩具四聯裝的刺針飛彈。（本報資料照，記者叢昌瑾攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕我國以690億餘萬元經費丶向美方採購2621枚人攜式刺針飛彈，其中第一批的500枚飛彈及發射系統將在今年年底前交運至台灣，但據軍方人士透露，陸軍司令部另以補充彈藥名義，向美方增購數千枚的刺針飛彈，增購刺針飛彈彈藥案的總金額達到110億2795萬元，將自115年度起開始執行，至119年度行完畢。

軍方人士說，2621枚的人攜式刺針飛彈，與增購的數千枚刺針飛彈之間，是不同的案子，前者是放在「一般武器及戰備支援裝備購置」科目，而後者則列在後勤及通資類的「一般彈藥購置與維護」科目，屬於補充戰備及庫儲彈藥數量性質。

軍方人士指出，我國是國際上少見同時擁有刺針飛彈全家族的國家，除了人攜式（肩射型丶可單兵操作）刺針飛彈之外，我國還有為數不少的雙聯刺針飛彈（三腳架型，雙人操作），以及復仇者型車載式刺針飛彈（陸軍軍團級砲指部使用）丶空射型刺針飛彈（搭載在攻擊直升機上，由陸軍航特部所屬航空旅運用），研判陸軍此次要動用110億餘萬元經費增購數千枚的刺針飛彈，應是補充雙聯裝丶復仇者車載型以及空射型刺針飛彈數量之用。

國軍在今年7月舉行的漢光演習期間，多次出現官兵操作人攜式刺針飛彈丶模擬攔截敵軍飛機丶攻擊型直升機的演練，但軍方表明這批人攜式刺針飛彈其實是美軍先前為了加速協助台灣防衛，以軍事援助方式提供的軍事裝備。

在軍購的人攜式刺針飛彈部分，我國共計向美方採購2621枚人攜式刺針飛彈，其中第一批的500枚飛彈及發射系統將在今年年底前交運至台灣，陸軍及海軍各獲得250枚。

至於剩下的2121枚，則將分批在後續年度，分別交由陸軍丶海軍及憲兵部隊使用。陸軍的第二批軍購人攜式刺針飛彈，規劃在民國120年獲得1985枚丶發射系統549套及敵我識別器549套。海軍的第二批同樣規劃在120年獲得，數量為飛彈45枚丶發射系統15套及敵我識別器15套。

