台美雙邊軍事安全對話將有新突破！揭仲：新增雙邊最上位平台會議

〔記者羅添斌／台北報導〕我國與美國的雙邊軍事安全對話將有新突破！淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲今天表示，根據115年國防部公開預算書表，明年中華民國與美國間，在既有的「蒙特瑞會談」（Monterey Talks）、「國防安全會談」（Defense Review Talks, DRT） 與「政治軍事對話」（Political and Military Dialogue）等三大年度例行性對話之外，將再新增「國防政策專案會議」，作為「雙邊國防部軍事議題的最上位平台」，國防部預計派出多達32人的代表團前往美國出席。

除新增「國防政策專案會議」，揭仲還指出，國防部本部也將從115年至117年，分三年編列高達4億7123萬元（1545萬美元） 的經費，執行新一輪的「臺美國防部共同合作評估案」（JFD），115年編列1億5250萬元。揭仲說，本評估案期程之長、金額之大，在雙邊「非軍事採購類」的交流計畫中，非常罕見，不排除是兩國國防部為推動更進一步之「行動計畫協調」，所做的準備。

揭仲解釋，目前在我國與美國的三大官方例行政策對話機制中，「蒙特瑞會談」層級最高，我方由國安會、國防部、外交部的高階官員出席，定位介於國家安全與軍事戰略層次之間的大政方針；「政治軍事對話」則是以外交為主要議題，但國防部也會派高階官員與會；「國防安全會談」則是聚焦於高層次的軍事議題，主要由雙邊國防部高層官員參與。在這三大政策對話機制之下，還有國防部各聯參與軍種司令部派員、以武器採購與軍售案為主的「專案政策會議」，再往下則是各軍種專案執行階層的會議。

揭仲說，115年新增、作為「雙邊國防部軍事議題」最上位平台的「國防政策專案會議」，我方派遣人數多達32人、天數超過二個星期，共編列1540萬3千元的出國預算。雖然國防部公開預算書表未透露更多細節，但在我國防部長仍未能進入華府的情況下，研判應該會由國防部副部長率領部本部與參謀本部高階成員，與美國國防部相關成員，針對我國防安全與雙邊重大軍事合作事宜，進行深入、全面性的討論。

至於115年至117年的「臺美國防部共同合作評估案」，揭仲表示國防部公開預算書表中並未揭露更多的訊息，僅說明在113年時，雙方曾召開多場實體研討會，針對「國土防衛、封鎖想定、無人機作戰與情報交流」等多項議題進行研討，我方則由各聯參與軍種派員出席。

揭仲認為，從115年我國與美國新增以軍事議題為主的「國防政策專案會議」，做為雙邊第四個年度高階例行性對話，與總金額近5億的三年期「臺美國防部共同合作評估案」，加上國防部本部和所屬單位編列多項新增赴美交流計畫，顯示隨著中共對我的軍事威脅不斷升高，我國與美國之間的軍事交流也不斷的深化，似乎已從增加雙邊「軍事互通性」（Military Interoperability），逐漸朝當特定情況發生時，雙方的行動計畫如何協調演進。

