善的循環！ 旅澳榮民遺眷王蔡佩琛贈1102萬元照顧榮民遺孤

榮民丶榮民遺眷捐款照顧榮民遺孤的行動，已經形成一股「善的循環」，旅居澳洲的榮民遺眷王蔡佩琛女士，生前以代筆遺囑將遺產新臺幣1102萬8600元，遺贈退輔會所屬榮服處，以提供照顧榮民遺孤。圖為王蔡佩琛女士及先生王謇，他們婚後移民澳洲。（圖：退輔會提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕榮民丶榮民遺眷捐款照顧榮民遺孤的行動，已經形成一股「善的循環」，旅居澳洲的榮民遺眷王蔡佩琛女士，生前以代筆遺囑將遺產新臺幣1102萬8600元，遺贈退輔會所屬榮服處，以提供照顧榮民遺孤。輔導會今天指出，已在日前收到匯款，將撥交16個榮服處的遺孤捐款帳戶，以協助經濟弱勢的榮民遺孤安心向學，鼓勵他們自立脫貧，更期盼培養他們感恩回饋的理念，未來也投身照顧榮民遺孤。

退輔會引據承辦此案的律師蔡慶偉及墨爾本榮光會說法表示，民國23年生的王蔡女士，生前住在澳洲維多利亞州，於7年前在兩人在場見證下簽署遺囑，委託律師處理這筆遺贈，贈款已電滙至輔導會專戶中。

王蔡女士為越南華僑，與她先生王謇相差10歲，兩人無子女。他們結婚後移民至澳洲，王蔡女士有一妹妹也在澳洲。王先生於民國八十六年過世，據澳洲墨爾本榮光會指出，王先生較少與當地僑團來往，王蔡女士後來住進養老院。

退輔會指出，有關榮民遺孤長大後回饋社會的「善的循環」，已在「向學子女」間滋生許多感人實例，例如榮民遺孤劉亞庭、劉駿緯姊弟，就學期間曾受新竹榮服處協助，成為榮民向學子女，受善心人士捐款認養，照顧到大學畢業後，姊姊劉亞庭經營寵物店、弟弟於半導體業服務，兩人抱著感恩的心，先後主動加入新竹榮服處每月捐款的認養人行列，希望和他們有相同處境的孩子，成長過程也能獲得有力的靠山。

此外，苗栗縣榮服處照顧的向學子女—田姓女學生，日前趁暑假化身志工，隨處長陳立中、總幹事王國良、責任區輔導員，探望該處照顧的獨居榮眷劉阿姨，幫劉阿姨貼痠痛貼布；又探望高齡臥床的榮民王爺爺，陪伴並致贈養生禮盒，表達關懷。

田姓女學生（前排右一）幫獨居榮眷劉阿姨（左二）貼痠痛貼布。（圖：退輔會提供）

