空軍戰管雷達將全面提升 2上將陪同李棟樑慰勉高山雷達部隊

軍友社榮譽理事長李棟樑今天由國防部副部長鍾樹明上將、空軍司令鄭榮豐上將等人陪同，前往北部偏遠山區部隊敬軍慰問。從軍聞社發佈照片研判，應是到位在陽明山上丶俗稱「嵩山雷達站」的高山雷達站。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍戰管雷達將進行全面性能提升，以增加早期預警時間並有效支援聯合防空作戰，戰管雷達部隊大多位在偏遠山區及據點，生活環境較一般部隊來的辛苦，空軍司令鄭榮豐上將丶國防部副部長鍾樹明上將，今天陪同軍人之友社榮譽理事長李棟樑，慰勉北部地區部隊，向駐防偏遠山區的官兵們致意，感謝他們不畏環境嚴峻，時刻守護國家安全。

根據軍聞社發佈兩位上將與李棟樑丶官兵合影照片，後方牆上有「獨嶺」丶「陽明山」字樣，並且依稀有雷達站的模糊外觀，研判今天的慰訪行程應是到位在陽明山上丶俗稱「嵩山雷達站」的高山雷達站。

李棟樑榮譽理事長前往哨所慰問執勤人員。（圖：軍友社提供）

根據115年度國防預算書顯示，空軍分別以「戰管新型機動雷達換裝案」、「HADR及TPS-75V雷達換裝案」名義，各編列新台幣114億4857萬3千元、122億8047萬9千元經費，採購4套AN/TPS-77雷達和5套AN/TPS-78雷達，採購期程自去年持續至2030年，一共橫跨7年度，代表空軍戰管雷達將進行全面的性能提升。

軍聞社今天指出，李棟樑榮譽理事長一行，今天由國防部副部長鍾樹明上將、空軍司令鄭榮豐上將及政戰局長陳育琳中將等人陪同前往敬軍慰問，代表社會各界向官兵致意，以實際行動表達社會對國軍的關心，讓駐守偏遠地區官兵感受到溫暖與鼓舞，激勵部隊士氣。

「你們辛苦了！我很想你們！」李榮譽理事長親切問候官兵，感謝他們24小時堅守崗位、監控敵情，默默為國家安全犧牲奉獻；慰問過程中，李榮譽理事長除了致贈慰問金，也逐一向官兵親切握手寒暄，關心官兵的生活狀況，並叮囑山區氣候多變，提醒官兵要照顧好身體，才能維持戰備能量，守護國家安全。

副部長鍾樹明上將也代表部長顧立雄致贈慰問品，表達對官兵的慰勉；空軍司令鄭榮豐上將也配合慰問時機，向官兵致意，肯定他們長期堅守崗位、不分晝夜守護家園的辛勤付出。

戰管雷達部隊大多位在山區或是偏遠據點，生活環境較一般部隊來的辛苦。圖為李棟樑今在2位上將陪同下慰勉部隊，並與據點官兵合影。（圖：軍聞社提供）

