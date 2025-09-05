中國藉閱兵推銷軍備 專家：仍難與美製武器競爭

中國這次高調閱兵，展示包括鷹擊-21反艦飛彈等新式武器。（路透）

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國在抗日戰爭勝利紀念日閱兵式上展示的先進軍事技術，或許有助於北京在全球軍火市場上超越俄羅斯，但分析家認為，地緣政治因素可能使其難以進入與美國關係密切的市場。

香港「南華早報」4日報導，中國這次高調展示的武器，包括鷹擊-21反艦飛彈、搭載高超音速技術的東風-26D中程彈道飛彈，以及多種新型無人機。

閱兵結束後，中國人民解放軍退役大校周波在「中國環球電視網」（CGTN）表示，中國運用人工智慧（AI）等先進技術，將使其成為未來全球僅有的2大武器系統供應國之一，另一國是美國。

周波聲稱，美國武器經過實戰檢驗，但價格高昂，盟友基於政治正確不得不採購，而中國武器更具成本效益，性能也屬上乘，而且同樣融合AI技術。

根據瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）今年3月發布的全球軍售報告，在2020至2024年的5年期間，中國軍備銷售量位居全球第4，市佔率為5.9％。

美國以43％排名第一，其次是佔9.6％的法國，俄國則以7.8％位居第三，但由於入侵烏克蘭導致的制裁，其軍售額比前一個5年期大幅下滑64％。

倫敦國王學院防務研究高級講師暨國防經濟與管理中心執行主任涅邁特（Bence Nemeth）指出，中國武器系統在技術上顯然正在縮小與美國平台的差距，但美國依然維持實戰經驗、互操作性以及可靠性上的重大領先，因此除了少數例外，中國武器系統在複雜作戰中的可信度，仍遠不及美國同類產品。

涅邁特認為，地緣政治仍是中國軍售的主要限制，美國、歐洲及亞太地區的美國盟友，無論是基於政治因素，或因擔心與北大西洋公約組織（NATO）標準不相容，都不太可能採購中國系統。

美國智庫「哈德遜研究所」資深研究員歐德高（Liselotte Odgaard）指出，中國未來或許會在戰略競爭加劇下，向合作夥伴出口，例如中國可能嘗試將紅旗-9防空系統、戰機、無人機與裝甲車等相對低價的品項，出口給追求經濟型方案的國家，主要客戶包括巴基斯坦、孟加拉、塞爾維亞等國，「他們尋求的是可負擔的武器，而不會採購最尖端的系統。」

不過，歐德高強調，「這需要一定的互信，而我不確定中國與其夥伴之間具備這類信任。」

美國智庫「亞洲協會政策研究院」中國安全事務高級研究員莫里斯（Lyle Morris）則認為，中國可能會向缺乏美歐軍事聯繫的國家，或尋求俄國製系統替代品的國家，提供相關裝備。但他強調，許多國家的現有平台都與西方或俄國的系統及供應鏈掛鉤，若要整合或替代，新的中國系統必須在培訓、後勤與供應鏈整合上提供完整配套。

因此，莫里斯指出，1個國家若要轉而採購中國武器，就需要一定程度的戰略重新定位。此外，中國也可能會像「一帶一路」倡議一樣，提供援助性誘因，例如為中國軍工企業提供優惠貸款等。

