烏克蘭志願者聯盟會議 馬克宏：已有26國承諾參與戰後安全保障

法國總統馬克宏（右）表示，烏克蘭的26個盟友已承諾，在與俄羅斯的戰爭結束後，向烏克蘭部署1支「保障武力」。左為烏克蘭總統澤倫斯基。（彭博）

〔國際新聞中心／綜合報導〕法國總統馬克宏4日表示，烏克蘭的26個盟友已承諾，在與俄羅斯的戰爭結束後，向烏克蘭部署1支「保障武力」（reassurance force），以支援這個飽受戰火蹂躪的國家。

馬克宏在巴黎舉行的「志願者聯盟」（coalition of the willing）會議後發表談話。該聯盟共有35個支持烏克蘭的國家參與，其中26國已承諾在戰爭結束、達成停火或和平協議後，派遣部隊進駐烏克蘭，或維持在陸、海、空不同層面的存在，以協助確保烏克蘭的安全。

稍早前，馬克宏及其他歐洲領袖與烏克蘭總統澤倫斯基，以及美國特使魏科夫（Steve Witkoff）會晤，討論如何在戰爭結束後確保對烏克蘭的長期軍事支持，以及美國的持續支援。澤倫斯基還與魏科夫舉行閉門會談。

馬克宏在與澤倫斯基共同舉行的記者會上表示，這支保障武力「無意也無目標對俄羅斯發動戰爭」，而是要「防止任何新的重大侵略，並讓這26個國家參與烏克蘭的持久安全。」

儘管美國是否參與安全保證的細節仍不明朗，但馬克宏與澤倫斯基一致表示，華府已表達參與的意願。澤倫斯基對此表示感謝，「至於具體形式，我現在還不準備詳細說明。」

馬克宏則說：「相關規劃將與美國商榷後敲定。」

馬克宏與英國首相施凱爾主導這個「志願者聯盟」。他們此前已強調，任何歐洲在烏克蘭設立的「保障武力」，都必須獲得美國支持。

與會的歐洲領袖（部分以視訊方式參加）表示，俄羅斯總統普廷必須積極推動結束戰鬥；德國政府則建議，若莫斯科繼續拖延，歐洲將加強對俄制裁。會後，歐洲領袖並與美國總統川普通話。

施凱爾辦公室表示，英國首相「強調該集團對烏克蘭有著不可動搖的承諾，並獲得川普總統的支持，現在顯然需要更進一步對普廷施壓，以確保停火。」

芬蘭總統史塔布告訴芬蘭媒體，在與歐洲領袖的通話中，川普強調必須對俄國施加經濟壓力，並強調歐洲必須停止購買俄國的石油與天然氣，因為那些資金正在支撐戰爭。

根據白宮匿名官員的說法，川普強調，俄國僅從歐盟的燃料銷售就獲得110億歐元（約3933億台幣）收益。此外，歐洲領袖也必須對中國施加經濟壓力，因為北京正在間接資助俄羅斯的戰爭機器。

德國政府發言人柯內留斯表示，德國總理梅爾茨提出3個「行動方向」，包括推動有澤倫斯基參加的峰會，並在會上達成停火協議。若俄方持續拖延，歐洲將擴大制裁壓力，以提高外交解決的可能性。

澤倫斯基則表示，需要與普廷會面，「我們支持任何形式，不管是雙邊會談還是三方會談，我相信俄國正在竭力拖延。」

