菲澳聯合軍演甫落幕！中國海軍在南海巡航 與北京閱兵同日

中國人民解放軍南部戰區宣稱，海軍登陸艦編隊近日前往南海開展海上訓練，錘煉艦艇編隊連續作戰能力。（取自南部戰區微博）

〔國際新聞中心／綜合報導〕就在中國北京舉行大規模閱兵儀式，紀念抗日戰爭勝利80週年的同一天，中國海軍3日也在南海爭議水域進行「例行巡航」，並再次指控菲律賓「拉攏域外國家進行所謂『聯合巡航』，破壞地區和平穩定。」

香港「南華早報」報導，這次巡航發生在菲律賓和澳洲的「波浪演習」（Exercise Alon）之後。波浪演習是澳菲2國歷來最大規模的聯合軍演，時間從8月15日至29日，加拿大也出動1艘巡防艦參演，美國等多國則派出觀察員。

中國人民解放軍南部戰區新聞發言人田軍里4日在聲明中表示，「9月3日，中國人民解放軍南部戰區海軍位南海海域進行例行巡航。菲律賓拉攏域外國家進行所謂『聯合巡航』，破壞地區和平穩定。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，任何攪局南海、製造熱點的企圖都不可能得逞。」

中國軍方的行動正值北京當局結束1週密集外交行程之際。除了在北京舉行的盛大閱兵，還包括在天津舉行的「上海合作組織」（SCO）峰會，數十位國家領袖與會，引發全球關注。

不過，南部戰區並未透露3日的巡航出動幾艘或何種類型的艦艇。

軍事評論員、前解放軍教官宋忠平表示，這次閱兵本身就是一場實戰化演訓，解放軍也在不同海域加強戰略巡航與戰備值勤，「如果菲律賓試圖趁機挑釁，必然不會得逞。而那些企圖協助菲律賓的域外國家，也必將三思，因為解放軍的閱兵本身就是一種強大威懾。」

在為期2天的上合組織峰會召開前夕，解放軍已出動海空力量，在黃岩島（菲稱馬辛洛克灘）周邊海空域進行「戰備警巡」。

南部戰區8月29日聲稱，「8月以來，戰區部隊組織海空兵力持續加強黃岩島領海周邊海空域巡邏警戒，進一步強化管控力度，有效應對侵權挑釁，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定。」

隔天，南部戰區再次宣稱，「連日來，南部戰區海軍某登陸艦支隊組織艦艇編隊，赴南海某海域開展海上訓練，錘煉部隊在複雜條件下連續作戰能力。在為期數天的海上訓練中，該支隊艦艇編隊先後完成實射干擾彈、副炮對空射擊、氣墊艇進出塢等訓練課目，有效錘煉艦艇編隊連續作戰能力。」

針對外交部長林佳龍最近率領經貿考察團訪問菲律賓，中國外交部嚴厲警告，已向菲方提出嚴正交涉和強烈抗議，揚言「菲方踩踏中方紅線的行為必將付出代價」。但菲律賓國防部長鐵歐多洛3日回嗆，菲律賓是自由國家，中國不應將自己劃設的「紅線」強加給菲律賓，即使台灣官員訪菲，也是菲律賓的事。

