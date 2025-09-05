可「開罐頭」摧毀戰甲車的標槍飛彈 海軍斥資18億元可望增購上百枚

陸軍金防部官兵操作標槍飛彈情形，海軍擬以彈藥籌補模式，明年再斥資18億餘元對美採購。（資料照，軍聞社提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部去年完成對美軍購400枚「標槍」反裝甲飛彈後，可望以彈藥購置模式再行引進。國防部明年度預算書內容揭示，海軍明年將斥資18億餘元預算，執行「標槍飛彈籌補」外購案，雖軍方未揭露欲採購數量，但若以斥資34億餘元籌獲42套、400枚飛彈的採購前例為基準推估，可望引進百枚以上。

FGM-148「標槍」反裝甲飛彈現由美國軍工巨擘RTX、洛馬產製，可由單兵攜帶與操作，在全天候、各種環境之下操作，除了直射，也可採「頂攻」模式打擊戰、甲車最脆弱的頂部，有效射程約2.5公里。標槍飛彈在烏俄戰爭初期大放異彩，烏軍採用「頂攻」模式摧毀俄軍戰甲車的畫面，被形容如同「開罐頭」，令外界印象深刻。

陸軍官兵揹著標槍飛彈發射器（右）參與國軍戰訓任務。（資料照） 為強化國軍地面部隊反裝甲戰力，國軍自2019年至2024年執行一般武器及戰備支援裝備購置模式，編列34億2726萬9千元預算，對美採購42套「標槍」飛彈系統及400枚飛彈，所有裝備已悉數交付。不過，國防部明年度預算書顯示，海軍明年將以一般彈藥購置與維護模式，斥資18億7682萬9千元預算，執行「標槍飛彈籌補」外購案，全案將在一個年度內執行完畢。

雖然國防部明年度預算書未揭露「標槍飛彈籌補」外購案的項目與金額，但若以去年執行完畢的採購金額為基準推估，採購數量可望達上百枚。

陸軍也採同樣模式對美增購刺針飛彈，軍方人士昨天向本報透露，陸軍以補充彈藥名義，向美國增購數千枚的刺針飛彈，增購彈藥案總金額達到110億2795萬元，將自明年起執行至2030年。

