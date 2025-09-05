第三度增編預算 海軍左營二港口擴建須耗資590億元

海軍持續執行「左營二港口擴建工程」，總預算自404億餘元增至590億餘元，並以2032年完工為目標。圖為停泊在左營基地的磐石艦。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍為在高雄左營基地闢建新航道、港區，自2006年起以「威海計畫」之名實施「左營二港口擴建工程」，卻因居民反彈、招標工程不順、成本上漲等背景下，數度面臨挑戰。值得注意的是，國防部明年度預算書顯示，「左營二港口擴建工程」的總預算已自今年度預算書呈現的404億餘元，增至590億餘元，增幅達46％，也是該案執行近20年來，第三度增編預算。

海軍左營基地為我國重要軍港，但考量這座基地只有單一進出口，以及受限於港區規模，艦艇集中靠泊恐怕容易遭敵鎖定，以及戰時須短時間出港作戰等諸多需求下，因此自2006年起編列290億5827萬2千元預算，執行「左營二港口擴建工程」，預計2019年完工，但軍方於2009年修訂計畫，總預算增至330億2846萬元，完工期程也延到2025年。

海軍「高雄左營第二港口擴建工程」計畫在第二港口外海興建一條1500公尺長防波堤，因緊鄰梓官蚵仔寮漁港，成了海上漁撈作業的阻礙。（資料照，記者蘇福男翻攝）隨後，海軍於2020年第二度修訂計畫，不僅全案完工期限延至2032年，總預算也增至404億8284萬元；從國防部明年度預算書可見，國軍今年6月涵陳行政院修訂可行性評估報告，總預算第三度調增至590億7793萬3千元，不僅增幅約46％，也較2006年初期預算增加逾兩倍。

根據國防部預算書顯示，「左營二港口擴建工程」主要工程有第二港區闢建、新建一條進出航道、提供船席及完整岸勤設施、籌建乾塢1座並整治後勁溪排水、鋪設港區環港道路及興建1座過港隧道，以及執行施工前、中及完工後環境監測及維護作業，目前仍以2032年完工為目標。

海軍左營二口港擴建邁入下階段 道路、機電等百億元工程啟動招商

