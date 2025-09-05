中國解放軍26機艦擾台 國防部嚴密掌握

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）〔記者方瑋立／台北報導〕中國對台灰色地帶襲擾情況再次升溫，國防部今天（5日）公布，自昨（4日）早上6時至今日早上6時，一共偵獲中國解放軍17架次各型軍機、9艘次軍艦及2艘次公務船，在台灣周邊海空域活動。其中有9架次軍機逾越台海中線，進入北部及西南空域。

根據國防部公布的航跡圖，中國軍機活動分為兩個時段，分別為昨上午7時35分至下午2時25分，共出動10架次主戰機及無人機，其中2架次逾越台海中線，進入北部空域。

其次，從昨上午8時45分至晚間8時40分止，另有7架次共軍主、輔戰機及無人機出現在我西南空域。

海上動態方面，國防部指出，偵獲到9艘次共軍艦艇及2艘次公務船在台海周邊持續活動。

國防部強調，國軍全程運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控，並採取妥適應處措施。

