「阿帕契」直升機怎防無人機？ 美陸軍用這4款彈藥來實測

圖為一架發射地獄火飛彈的美國陸軍AH-64E阿帕契攻擊直升機。（美軍DVIDS網站）〔記者陳治程／綜合報導〕面對傳統的戰機、戰車和軍艦等主力儎台，近年在現代戰場縱橫的無人機兼具機動和隱密性，更能攜帶彈藥對其發動襲擊，實為不對稱作戰的典範；除了訓練人員反無人機、研發反制裝備，傳統的大型軍備也同步在進化。因此，美國陸軍日前針對「阿帕契」攻擊直升機，測試了4款現役彈藥，持續找出最符合作戰效益的反無人機手段。

圖為駐韓美軍AH-64E攻擊直升機掛載的「海神」70公厘火箭彈。美陸軍日前在北卡州境內測試了裝上APKWS精準導引套件的彈藥，得到75%的優異命中率。（美軍DVIDS網站）這次測試由美國陸軍「阿帕契」專案辦公室、戰術航空與地面彈藥專案辦公室、30公厘鏈砲近炸引信開發團隊，以及南卡州陸軍國民兵等多個單位共同執行，在北卡州的美軍陸戰隊新河航空站（MCAS New River, NC）出動AH-64E攻擊直升機測試4款彈藥。

美陸軍阿帕契直升機的30公厘鏈砲。在日前於北卡州的測試中，該彈藥也成功打下空中靶機。（美軍DVIDS網站）這4款彈藥分別為AGM-179「聯合對地攻擊飛彈」（JAGM）、AGM-114「地獄火」飛彈、搭配APKWS精準導引套件的「海神」70公厘火箭彈（Hydra 70），以及裝填近炸引信的30公厘鏈砲。測試結果顯示，上述彈藥均成功命中目標，其中30公厘鏈砲成功擊中空中靶機，「海神」火箭彈則是「打4次中3次」，命中率達75%，整體表現順利。



圖中的AGM-179「聯合對地攻擊飛彈」（JAGM），也在美陸軍日前測試中順利命中目標，驗證阿帕契攻擊直升機與該彈藥的作戰組合。（美軍DVIDS網站）美國陸軍指出，無人機具備低成本、高機動與高殺傷等特性，對美軍與盟軍威脅日增。此次測試不僅驗證了「阿帕契」攻擊直升機在反無人機領域的潛能，也展現其可透過Link-16戰術資料鏈整合戰場資訊，進一步強化全域作戰的態勢感知與指揮能力。

