國軍花224億增購刺針、標槍飛彈、雷霆2000、紅隼火箭 擴充戰備庫存

陸軍明年起編列83億1508萬8千元預算，採購雷霆2000多管火箭系統的MK-30、MK-45高爆火箭彈。（資料照，軍聞社提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍明年起編列足額預算採購各式彈藥，國防部明年度公開預算書顯示，陸軍、海軍明年起將各斥資110億餘元、18億餘元採購刺針飛彈、標槍飛彈之外，陸軍也斥資83億餘元、12億餘元採購雷霆2000高爆火箭彈、紅隼火箭彈，等於花224億餘元補充短程防空、反裝甲及反舟波戰力的4種彈藥庫存，在敵封鎖下確保作戰能量不墜。

從國防部明年度預算書內容可見，各軍種明年積極籌補各式彈藥，陸軍統籌執行一般裝備採購預算，對美軍購人攜式刺針防空飛彈，後續將再獲得2121枚外，還將以「一般彈藥購置與維護」預算，自明年起至2030年斥資110億2795萬元預算，以彈藥籌購名義採購刺針飛彈，估計採購數量將達數千枚。

國防部長顧立雄日前視導海軍陸戰隊防空部隊作戰演練情形，人攜式刺針防空飛彈首度曝光。（資料照，國防部提供）海軍也採同樣模式籌獲標槍反裝甲飛彈，海軍明年編列18億7682萬9千元預算，執行「標槍飛彈籌補」外購案，全案將在一個年度內執行完畢，估計採購數量達上百枚。

攸關反舟波、反登陸作戰的雷霆2000多管火箭系統，以及涉及單兵反裝甲能力的紅隼火箭彈，明年也有增購計畫。從陸軍編列的「一般彈藥購置與維護」預算項目可見，其明年起至2032年共編列83億1508萬8千元預算，採購雷霆2000多管火箭系統的MK-30、MK-45高爆火箭彈，前者射程15至30公里，後者則為25至45公里，可對敵航渡舟波進行打擊。

請繼續往下閱讀...

紅隼火箭彈增購部分，陸軍明年編列12億380萬元，將在明年、後年分批籌獲，這款火箭彈主要對付輕型戰車、裝甲車，有效射程約400公尺，可貫穿軋壓均質裝甲達300公厘，性能比66火箭彈來得更好。國軍義務役官兵操作紅隼火箭彈。（資料照）

相關新聞請見

可「開罐頭」摧毀戰甲車的標槍飛彈 海軍斥資18億元可望增購上百枚

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法