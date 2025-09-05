趁勝追擊 烏克蘭「紅鶴」飛彈製造商推出2款新彈道飛彈、無人機

烏克蘭國房新創公司「火點」，在本周波蘭國際軍工展上推出兩款新型的彈道飛彈，分別為FP-7、FP-9。（取自烏克蘭政府媒體UNITED24）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕由波蘭主辦的「國際國防工業展覽會」（MSPO）今日落幕，除東道主派出的PGZ國防集團，本次展會共吸引我國在內近40國廠商，場面盛大；其中，日前推出射程近3千公里的「紅鶴」巡弋飛彈、創立僅3年的烏克蘭國防新創公司「火點」（Fire Point），這次又推出兩款新型彈道飛彈及新款攻擊無人機，展現不俗的國防自主能量。

烏克蘭軍聞媒體「militarnyi」4日報導，這兩款新型彈道飛彈分別為「FP-7」及「FP-9」；火點公司指出，其當下的發展重點，主要聚焦在「彈道飛彈」及「防空系統」，報導將此解讀為該公司繼巡弋飛彈後，尋求發展其他類型的不對稱作戰武器，以改變當前戰局。

現場公開資訊顯示，FP-7彈道飛彈射程200公里，每秒速度達1500公尺，戰鬥部炸藥達150公斤，攸關精準度的圓周誤差率（CEP）為14公尺，可對精準打擊中程目標；FP-9型彈道飛彈射程來到較遠的855公里，速度上看每秒2200公尺、飛行高度70公里，搭載800公斤重的戰鬥部圓周誤差率約20公尺，可鎖定敵軍後方的縱深目標進行打擊。

FP-2攻擊無人機。（烏克蘭軍聞媒體「militarnyi」官網）

此外，該公司還擺出另款名為「FP-2」的中型攻擊無人機，根據官方規格，該機為「FP-1」型機的後繼版本，整體設計高度相似，但新機大幅下修航程，從1400公里降為200公里，但炸藥的攜行量小幅增加至105公斤，在作戰半徑與打擊威力上出現消長。報導補充，該機現已投入前線，能針對俄軍既有固定目標（stationery target）發動打擊。

在2022年俄烏戰爭爆發後，才誕生的「火點」國防公司，除推出「紅鶴」飛彈，也研發射程達1400公里以上的「FP-1」長程攻擊無人機，單機成本5.5萬美元（約新台幣168萬元），不只是烏軍現役裝備，並已打下俄國境內6成目標，是有前線實績的新興軍備。

