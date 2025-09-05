維護地區和平！韓美日9月中展開「自由之刃」多域聯演

美國海軍航艦「喬治華盛頓號」（CVN 73）去年11月參加美日韓「自由之刃」多域聯合軍演。（路透資料照）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓聯合參謀本部（簡稱聯參）5日證實，美日韓將於本月15日至19日在公海實施代號「自由之刃」（Freedom Edge）的多域聯合軍演。

據《韓聯社》報導，南韓聯參表示，此次軍演旨在應對北韓核威脅、維護地區和平與穩定，屬於例行性的演習，將嚴格遵守國際法和相關規定。三國將透過軍演加強在空域、海域、網域等多個領域的作戰能力並提升互操作性，進而維持穩固的三邊合作關係。

請繼續往下閱讀...

這是「自由之刃」多域聯合軍演時隔10個月再次實施，也是美國總統川普（Donald Trump）第二任期，和南韓總統李在明就任至今的首場演習，展現三國維持三邊安全合作的決心。南韓聯參表示，三國正就軍演細節進行協商，演練內容可能與前兩次基本相同。

美日韓通常在海上或空中等一個作戰領域，實施一次性聯合軍演，「自由之刃」則是首個同時囊括多域的例行軍演。前兩次軍演分別於去年6月27日至29日、11月13日至15日在濟州以南公海實施，主要內容包括海上反飛彈、空中作戰、反潛作戰、防空作戰、海上攔截、海上攻防、反海盜作戰、網路防禦等。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法