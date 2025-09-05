法國宣布投入研發雷射導能武器 目標2030年形成戰力並服役

法國國防採購局近日宣布，將聯合多家軍備集團採購並共同研發雷射導能武器，目標在2030年初步形成作戰能力。（法國國防採購局官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕法國國防採購局（DGA）4日宣布，上（8）月下旬已簽署一紙採購合約，未來將委由MBDA、賽峰、泰雷茲等多家國防廠商，共同發展自製的雷射導能武器，作為現代戰場下的短程防空、反無人機武器，未來5年將會以該系統進行作戰測試及評估，目標在2030年前形成作戰能力。這也是繼美、英、日等國後，再有新成員加入該領域的行列。

法國國防採購局指出，這項名為「次世代雷射防禦系統」（Système laser de défense de nouvelle génération）的計畫，集合了歐洲MBDA集團、賽峰電子暨國防子公司、泰雷茲和Cilas等廠商，共同研發雷射導能武器的原型系統，用以反制無人機、迫擊砲彈、火箭及遙攻彈藥等近空威脅，運作功率達數十千瓦（kW）級，目標2030年形成作戰能力並投入戰備。

該計畫已於去（2024）年率先投入1千萬歐元（約新台幣3.48億元）經費，展開第一階段研發，此次則是正式簽約投入雷射導能武器的研發，取得雷射光束、光電追蹤、自適應光學及系統設計等關鍵技術後，進而打造法國首款自製的雷射反制系統。

美軍伯克級神盾驅逐艦「普雷貝爾號」（DDG 88），去（2024）年於海外測試雷射導能武器的畫面。（擷自美軍作戰測試和評估中心年度報告）

截至目前為止，全球僅有美國海軍配有雷射導能武器，位於伯克級驅逐艦「普雷貝爾號」（DDG 88）上；英國皇家海軍則計畫將現有的「龍火」（DragonFire），在兩年內安裝至4艘水面艦之上；此外，澳洲EOS防衛公司日前宣布出口100千瓦級的雷射防禦系統至北約，首開紀錄；中國九三閱兵更揭露首款「LY-1」艦載雷射武器，展現軍改成果，如今法國也加入行列，也為雷射武器的競逐帶來更多熱度。

