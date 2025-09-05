海軍左營二口港擴建邁入下階段 道路、機電等百億元工程啟動招商

海軍正進行左營二港口擴建工程案，圖為左營基地。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為強化海軍艦艇生存性與快速應戰能力，因此自2006年起藉由「威海計畫」實施左營二港口擴建工程，雖數度經歷期程延後、增加預算情形，但工程持續獲得進展。根據政府採購網公開資訊，國軍近期已招標第三階段「道路及機電工程」及修船乾塢工程，總金額達113億餘元，力拼全案在2032年以前完工。

「威海計畫」內容主要分成三部分，分別為「提防及浚深工程」、「碼頭及船塢工程」及「道路及機電工程」，前二部分工程大多已完成招標並執行，後續即將進入第三階段。根據政府採購網公開資訊，國防部9月1日發布公開招標資訊，國軍將斥資52億9600萬元，進行「N-WH計畫」（威海計畫）道路及機電工程，全案的工期為1550個日曆天，約須耗時4年2個月左右。

另一項招標案為「『N-WH計畫』Ⅱ-C修船乾塢工程」，全案總金額為60億9500萬元，得標廠商須興建碼頭、一座長245公尺、寬35公尺、深13.6公尺的乾塢，以及起重機等附屬設施，全案耗時1600個日曆天，約為4年4個月左右，且得標廠商須在簽約15日內開工。

國軍自2006年起編列290億5827萬2千元預算，執行「左營二港口擴建工程」，預計2019年完工，但軍方於2009年修訂計畫，總預算增至330億2846萬元，完工期程也延到2025年；2020年第二度修訂計畫，全案完工期限延至2032年，總預算也增至404億8284萬元，明年則第三度修訂預算總額，將調增至590億7793萬3千元。

