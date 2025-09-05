偵搜能力升級 空軍明年派12人赴美換裝TPS-77、TPS-78雷達

圖為一輛機動式的AN/TPS-77多用途預警雷達車。空軍明年上半年也將選派6人赴美換裝該系統。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／台北報導〕中國解放軍近年頻擾我海、空域，除各型主力戰機出動，武裝直升機、無人機也接連飛入我防空識別區，考驗空軍戰管及現有雷達系統的偵搜效能。為此，國防部在勗勉官兵之餘，也持續升級裝備，並向美購得TPS-77、TPS-78雷達，強化早期預警能量；而明年度國防部預算書顯示，空軍屆時將派12名人員赴美受訓，為後續換裝成軍做準備。

國防部明（2026）年度公開預算書顯示，針對「戰管新型機動雷達換裝案」、「HADR及TPS-75V雷達換裝案」兩項軍事採購，空軍將從明年元月至6月間，各派6人赴美接受雷達操作，以及主、次系統的O/I/D（單位／場站／工廠）三級修護訓練，兩案人員換裝費用合計新台幣637萬2千元整。

美國在去（2024）年10月底同意出售我國3套NASAMS系統，以及AN/TPS-77、AN/TPS-78兩款新型預警雷達，但當時公告的軍售主文中，並未提及雷達採購數量。不過，明年度國防預算書揭露，空軍實際向美採購了4套TPS-77雷達、5套TPS-78雷達，前者將從2026年起分三批交付，後者則自2027年起分二批抵台，完成早期預警雷達的換代升級。

美國諾斯洛普．格魯曼公司的AN/TPS-78先進三維防空偵蒐雷達。我國空軍明年將派6人赴美原廠受換裝訓練，為期半年。（諾斯洛普．格魯曼網站）

軍事專家梅復興曾分析，我國採購的AN/TPS-77雷達，屬於TPS-117的改良型號，搭載被動陣列天線；AN/TPS-78雷達則屬堆疊波束（stacked beam）陣列雷達，採用「矽鍺（SiGe）半導體」的全固態發射機，他強調，儘管兩者實質上並非AESA（主動相位陣列）雷達，但其偵搜性能仍優於國軍現役裝備。

國防預算書內容陳述，空軍現有T/FPS-117雷達升級案將於明年完成，至於軍購的TPS-77、TPS-78共9套新型雷達，則在2028年全數到位，未來的戰管部隊將以這三型雷達搭配其他固定式雷達，有效提升我國針對敵無人機、巡弋飛彈等低雷達截面積（RCS）目標的偵測能力，強化威脅覺知。

